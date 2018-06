Hříšně dobrý. Čokoládový nepečený dort s jahodami

Když máte na párty pozváno hodně hostů a chcete jim naservírovat něco sladkého, zvolte nepečený čokoládový dort s jahodami. Nasytí touhu po sladkém všech zúčastněných, nejen spolužáků vaší ratolesti, takže se hodí pro velké zahradní slavnosti.

Každému stačí kousek a chuťové smysly zažívají pravou tsunami. A nakonec čokoláda a jahody je okouzlující kombinací.



Nejčokoládovější náplň pralinek i dortů

Tajemství tohoto opravdu hodně čokoládového dortu je v nejen v nepečeném sušenkovém korpusu, ale hlavně v náplni. Stojí za tím ganache (česky ganáž), francouzská glazura na dorty a náplň do pralinek. Připravte si tedy hodně čokolády, pokud možno té nejkvalitnější, ať už hořké nebo mléčné, a smetanu. Dort jak už bylo zmíněno, je dort nepečený, tedy raw, jak někteří rádi toto označení používají, a stačí mu odpočívat 2 hodiny v ledničce, ideálně o nějakou hodinu déle nebo přes noc. Jahody se k čokoládě báječně hodí a přidávají se do náplně, ale i na zdobení. Tmavě kakaové sušenky oreo v korpusu jen podpoří hříšné mlsání.

Dagmar Heřtová Dagmar Heřtová příležitostně pobývá ve Velké Británii. Je milovnicí života, cestování, dobrého jídla a vaření. Je neustálou obdivovatelkou britské současnosti, anglického venkova, společnosti a anglické muziky. Je autorkou knihy Bylinky na mém stole. Dagmar Heřtová je gastronomická novinářka a foodblogerka stránek s názvem Taste Journey.cz, což volně přeloženo znamená “hledání chutí”. Píše o jídle, nových trendech a restauracích. Znovuobjevila pro Čechy kadeřávek, potočnici lékařskou ( vodní řeřichu) a rychlenou rebarboru. Miluje Yiengar jogu a běh.

Čokoláda a jahody, prověřené spojení

Čokoládu používám hořkou s 70% podílem kakaa, ale můžete klidně druhy čokolády míchat anebo zvolit i výhradně mléčnou, to vše záleží na vaší chuti. Je však důležité, aby byl ganache dohladka umíchaný bez kousků čokolády. Také počítejte s tím, že přidáním třeba poloviny mléčné čokolády bude dort o dost sladší.



Jahody patří do čokoládové náplně, kde se perfektně usadí, a další část jahod si ponechte na velkorysé zdobení. Pro větší efekt pár jahod nechávám i se stopkou, kromě lístků bazalky, které také přidávám pro chuť i osvěžení, dort krásně zeleně rozsvítí.

Vychlazený vydrží dort pěkně dlouho v ledničce, není totiž nic lákavějšího než si ho chodit uždibovat jako pralinky z bonboniéry.

A na party dávejte každému jen kousek, je opravdu velmi sytý, ale o to tady přece jde, když máte hostů desítky. Hříšné mlsání s jahodovým dotykem může začít.

Nepečný čokoládový dort s jahodami

Ingredience pro formu o velikosti 23 cm





Na krustu:



2 balení kakaových sušenek oreo



40 g nesoleného másla



špetku mořské soli



kousek másla na vymazání formy



Na čokoládovou náplň - ganáž:

680 g hořké čokolády 70% (lze částečně přidat i mléčnou)



600 ml smetany na šlehání



800 g jahod



Nejdříve si v mixéru rozsekáme oreo sušenky a přendáme je do mísy. Rozpustíme si máslo a zalijeme sušenky, přidáme špetku soli a vše spojíme v hmotu. Sušenkovou směs natlačíme na dno máslem vymazané formy, uhladíme a dáme do ledničky. Připravíme si ganáž, tedy náplň dortu. Do větší mísy si nalámeme čokoládu na menší kousky. V hrnci zahřejeme smetanu a jakmile se blíží k bodu varu, tedy se začnou tvořit bublinky, sejmeme ji z ohně.

Opatrně smetanu přelijeme na čokoládu a necháme asi 10 minut stát, aby se čokoláda rozpustila. Poté vše zamícháme, aby směs byla hladká a lesklá. Omyjeme a ostopkujeme polovinu jahod. Vyjmeme formu se sušenkovým korpusem z ledničky. Ganáž stěrkou přelijeme do dortové formy. Celé jahody ponoříme do čokoládové směsi (ganáže) a povrch uhladíme.

Formu přikryjeme fólií a dáme do ledničky alespoň na dvě hodiny ztuhnout, můžeme nechat i přes noc. Závěrečné zdobení zakončíme jahodami, můžeme nechat i stopky, pouze jahody rozpůlíme a poklademe na dort. Zbytek jahod můžeme také odstopkovat a nakrájet na plátky a vložit na dort. Ozdobíme lístky bazalky. Krásné sladké léto.