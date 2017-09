Hurikán Maria devastoval ostrovy Guadeloupe a Dominika, má první oběť. Desetitisíce bez proudu

MIAMI Hurikán Maria napáchal rozsáhlé škody na ostrovech Guadeloupe a Dominika a míří k Panenským ostrovům a Portoriku. Úřady informovaly, že živel si vybral první oběť na Guadeloupe. Zasažené ostrovy se vyrovnávají s bleskovými povodněmi, desetitisíce lidí jsou bez proudu. Portoriko v obavách z hurikánu nařídilo evakuaci části obyvatel.

Ostrov Dominika ve východní části Karibského moře zasáhl hurikán Maria poté, co zesílil na pátý, tedy nejvyšší stupeň pětibodové škály s větrem o rychlosti 260 kilometrů za hodinu. „Přišli jsme o všechno, co se dá za peníze koupit,“ uvedl podle BBC premiér ostrova Roosevelt Skerrit. Předtím informoval také o tom, že mu hurikán strhl střechu domu, než ho záchranáři dopravili do bezpečí.



Dominika, která je bývalou britskou kolonií, má asi 72.000 obyvatel. Školy na ostrově byly v očekávání hurikánu uzavřeny a lidé žijící na pobřeží evakuováni. „Moje největší obavy jsou, že se ráno probudíme se zprávami o vážně zraněných a možná i mrtvých kvůli sesuvům půdy, které jsou pravděpodobné při neustávajícím dešti,“ dodal premiér.

Na Guadeloupe zemřel člověk zasažený padajícím stromem a stal se vůbec první obětí hurikánu Maria. Podle úřadů neuposlechl pokyn, aby se v prudké bouři a větrné smršti schoval v bezpečném úkrytu.

Další dva lidé jsou pohřešováni poté, co se jejich člun převrátil u nedalekého ostrůvku La Desirade. Na tomto ostrově je podle agentury AP bez proudu 80 000 domácností, což je 40 procent celkové populace. La Desirade a další ostrůvky v okolí Guadeloupe hlásí řadu zaplavených oblastí a vážné škody na majetku.

„Musíte se evakuovat, nebo zemřete...“

Ve 12:00 místního času (18:00 SELČ) se hurikán nacházel 150 kilometrů západně od Guadaloupe a mířil ke 260 kilometrů vzdáleným Americkým panenským ostrovům rychlostí 16 kilometrů v hodině. Provázel jej vítr o rychlosti až 260 kilometrů za hodinu.

Varování před hurikánem bylo vyhlášeno nejen na Amerických panenských ostrovech, ale i na Portoriku a na blízkých ostrovech Culebra a Vieques, kam má hurikán dorazit ve středu. Obyvatelé některých pobřežních oblastí Portorika již dostali pokyn k evakuaci. Týká se zvláště lidí žijících v dřevěných bungalovech bez stabilních základů. Maria bude totiž zřejmě nejsilnější hurikán, který zasáhne Portoriko za posledních 85 let - v roce 1932 se nad Portorikem prohnal hurikán Georges, který patřil do kategorie tři.

Guvernér Portorika Ricardo Rossello vyzval obyvatele, aby zůstali doma v bezpečí; ty, kteří naopak žijí v domech, které takto silnému hurikánu nemohou čelit, vyzvaly úřady k okamžité evakuaci. „Musíte se evakuovat, nebo zemřete... Nevím jak to říci jasněji,“ řekl šéf bezpečnosti pro Portoriko Héctor Pesquera.

Maria je třináctou pojmenovanou letošní bouří v Atlantském oceánu a čtvrtým hurikánem, který se nachází na třetím či vyšším stupni pětibodové škály. Prvním byl letos hurikán Harvey, následovaly hurikány Irma a José. Letošní počet hurikánů je zatím podle NHC nadprůměrný.