Hvězda Sexu ve městě kandiduje na guvernérku New Yorku. Nixonová by mohla nahradit nepopulárníha Cuoma

NEW YORK / PRAHA Hvězda seriálu a filmů Sex ve městě Cynthia Nixonová v pondělí oznámila kandidaturu na post guvernérky New Yorku. Svou kampaní se postaví proti současnému guvernérovi - demokratovi Andrew Cuomovi, který není příliš populární ani ve své vlastní straně.

„Miluji New York. Nikdy jsem nežila nikde jinde. Ale něco se musí změnit. Chceme, aby naše vláda znovu pracovala na zdravotní péči, skončila s masovým vězněním a opravila naše rozbité metro,“ říká jednapadesátiletá Nixonová ve videu, v kterém oznámila kandidaturu. „Máme po krk politiků, kteří se starají jen o titulky v novinách a moc, a o nás ne,“ dodává.



V záznamu ukazuje, jak začíná klasický den doma s její ženou Christine a syny Charliem a Maxem. Cynthia, podle Sexu ve městě alias Miranda, je totiž lesba. Pokud by v souboji s Cuomem a republikánským kandidátem uspěla, stala by se první homosexuální guvernérkou, a vůbec první ženou na tomto postu.

Americká herečka a dlouhodobá aktivistka v oblasti vzdělávání a LGBT práv má dobré vztahy s bývalou první dámou a americkou političkou Hillary Clintonovou a se současným starostou New Yorku Billem de Blasiem, který se s Cuomoem v mnoha názorech rozchází.

Trojnásobná matka Nixonová, která se homosexualitě hlásí otevřeně, v nedávných projevech opakovaně vyzývala demokraty, aby se místo politické strategie strany stojící proti republikánskému prezidentovi Donaldu Trumpovi důrazně zaměřili na svou liberální identitu.



Demokraté podobně jako republikáni nejdříve ve stranickém hlasování vyberou kandidáta na guvernéra, kterého pak do listopadových voleb postaví. U demokratů zájem vedle současného guvernéra a Nixonové vyjádřil také Terry Gipson, bývalý člen Senátu státu New York. Průzkumy veřejného mínění ve stranických volbách jasně favorizují guvernéra, podle institutu Siena Research by Cuomo získal 60 procent hlasů a Nixonová 19 procent.