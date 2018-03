Inaugurace podle Zemana? Dorazil i mocný zákulisní hráč Hrdlička. ‚Běhal mi mráz po zádech‘

PRAHA Zatímco vybraní hejtmani a rektoři pozvání na čtvrteční inauguraci prezidenta nedostali, pro blízké Miloše Zemana, kteří veřejnou sféru nereprezentují, se místa našla. Slib současné hlavy státu a její kritická slova na adresu médií si přímo ve Vladislavském sále vyslechli třeba vlivný zákulisní hráč a podnikatel Tomáš Hrdlička nebo šéf ČEZ Daniel Beneš.

Podnikatel a lobbista Tomáš Hrdlička nikdy nezastával žádnou vysokou politickou funkci, přesto se řadí k osobnostem, které mají na pražskou politiku nemalý vliv. Hrdlička býval šedou eminencí občanské demokracie v metropoli, byl blízkým spolupracovníkem primátora Pavla Béma. Značnou peněžitou podporou se ale společně s dalším podnikatelem Romanem Janouškem zasadil také o vznik Věcí veřejných.



„Musím říct, že když šli sálem vojáci v uniformách, nesli dobovou ústavu, zástavy a hráli fanfáry, tak mi běhal mráz po zádech,“ řekl Hrdlička Lidovým novinám. Takovéto velkolepé akce na Hradě se účastnil poprvé.



S čím nesouhlasil, byl odchod jeho bývalé stranické kolegyně Miroslavy Němcové ze sálu, která tak učinila na protest proti Zemanovu inauguračnímu projevu.



Podnikatel a zákulisní hybatel Tomáš Hrdlička.

„Pan předseda poslanecké sněmovny říkal, že jde o první společnou schůzi obou komor. Byl jsem v domnění, že paní Němcová je poslankyní a tudíž na Hradě byla v práci. Tak jsem se zamyslel, jak by asi dopadl normální zaměstnanec, který by odešel v půlce pracovní doby. Slušností a respektem k demokracii je vyslechnout i jiný názor,“ podotkl.

Prezidentu Miloši Zemanovi pomáhal Hrdlička v obou prezidentských volbách. Před těmi letošními mu vytiskl a vylepil letáky za 440 tisíc korun. Vše podle svých slov domlouval s hradním kancléřem Vratislavem Mynářem.



„Já se s panem Hrdličkou znám, asi před pěti lety byl první kontakt, kdy nám stejnou spolupráci a stejnou jakoby pomoc nabízel, protože říká, že je velkým, velkým fanouškem pana prezidenta Zemana, že si prostě váží pana prezidenta Zemana,“ uvedl Mynář v úterý v rozhovoru pro Radiožurnál.

„A stejně tak to bylo v tomhle tom případě, kdy nabídl svojí osobní pomoc tím, že tímhle tím způsobem chtěl pomoct kampani prezidentských voleb panu prezidentovi,“ dodal kancléř se slovy, že s Hrdličkou trvale nespolupracuje.



Kontroverzní byznysmen, jenž na slavnostní ceremoniál dorazil s kravatou v barvách trikolóry a v doprovodu své ženy, se v sále objevil ve společnosti dalších vlivných osob, kteří současnému prezidentovi vyjadřují podporu.



Beneš, Soukup, Nejedlý...

Nedaleko vedle něj seděl také generální ředitel energetického gigantu ČEZ Daniel Beneš. Ten se v prezidentově úzkém okruhu objevil podruhé v krátké době. Po Zemanově vítězství v lednových volbách byl mezi těmi, kteří na pódiu po sečtení výsledků sdíleli radost z jeho úspěchu.

Blízcí přátelé Miloše Zemana. Zleva: mediální magnát Jaromír Soukup, šéf ČEZu Daniel Beneš, Zemanův poradce Martin Nejedlý a jeho partnerka Zuzana Mikysková, vlivný podnikatel Tomáš Hrdlička a senátor Jan Veleba.

„Tykám si s Milošem Zemanem od počátku devadesátých let. V té době on v politice začínal a já jsem s ČEZ neměl zdaleka nic společného. Proto jsem ho přišel do štábu pozdravit a podpořit,“ odůvodnil v lednu svůj krok.



Po boku Zemana se Beneš tehdy vyskytl na veřejnosti vůbec poprvé. Okamžitě se tak vyrojily spekulace, jestli si svou přítomností v prezidentském štábu nechtěl upevnit svou mocenskou pozici. Podle šéfa ČEZ za tím ale není třeba hledat nic jiného než dlouholeté přátelství.



Ve Vladislavském sále ve čtvrtek rovněž nechyběl ani senátor Jan Veleba (SPO) nebo mediální magnát Jaromír Soukup, jenž Miloše Zemana každý týden zpovídá na své televizi Barrandov v pořadu Týden s prezidentem.

Mediální magnát Jaromír Soukup (vlevo) a prezidentův poradce Martin Nejedlý před druhou inaugurací prezidenta Miloše Zemana.

Zemanův poradce Martin Nejedlý, někdejší jednatel Lukoilu s vazbami na Kreml, se inaugurace zúčastnil se svou momentální partnerkou Zuzanou Mikyskovou. Manželka podnikatele Bronislava Mikysky, jemuž za stamilionové podvody hrozí až třináctileté vězení, se v jeho blízkosti vyskytuje od přelomu roku. Mikyska s Nejedlým se dlouhé roky znají, v Brně spolu hrávali volejbal.