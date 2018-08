Izrael zasáhlo přes 180 raket, nálety v Gaze prý zabily tři lidi

Tel Aviv Na území Izraele bylo od středečního večera vypáleno přes 180 raket z palestinského Pásma Gazy, část z nich zachytil protiraketový systém Iron Dome (Železná kupole). Izraelské letectvo v reakci na palbu zaútočilo na více než 100 pozic radikálního hnutí Hamás, které v Pásmu Gazy vládne. Podle palestinských zdrojů agentury Reuters se obě strany večer dohodly na příměří. Nejmenovaný izrealský představitel však dojednání klidu zbraní popřel.

Navečer naproti tomu ze strany Hamásu přišly informace o dojednaném příměří. Podle jednoho z představitelů šlo o výsledek jednání zprostředkovaných Egyptem a Hamás bude klid zbraní respektovat, dokud to samé bude činit Izrael. Začátek příměří byl podle jiného činitele stanoven na čtvtečních 22:45 SELČ.

Izrael podle Reuters zřídkakdy veřejně uznává, že se dohodl na smíru s Hamásem, který označuje za teroristickou organizaci. Židovský stát k této věci žádné oficiální prohlášení nevydal, nejmenovaný představitel však příměří popřel, uvedla agentura.

Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvedlo, že při náletech přišli o život tři lidé, včetně těhotné ženy a dítěte, napsala britská BBC. U hranic mezi židovským státem a Pásmem Gazy dochází k násilnostem již od konce března, nyní se ale Egypt a OSN snaží zprostředkovat zklidnění situace a příměří.



Rakety dopadaly na území Izraele po celou noc. Jak uvedl brzy ráno na twitteru izraelský velvyslanec v ČR Daniel Meron, klid nastal maximálně na 20 minut v kuse. Většina z raket zasáhla otevřená prostranství. Systém Iron Dome, který zneškodňuje jen střely mířící do oblastí, kde žijí lidé, zničil 25 z raket, napsal list The Times of Israel.

Zasaženo nicméně bylo několik domů a továren. Část raket mířila ve středu večer na město Sderot, kde byli zraněni tři lidé. Dalších osm osob, které utrpěly šok, záchranáři ošetřili na místě, byly mezi nimi i dvě těhotné ženy, které začaly rodit. Ministerstvo zdravotnictví v Gaze informovalo, že při izraelských útocích přišla o život 23letá těhotná žena a její roční dcera. Její manžel utrpěl zranění. Další obětí byl jeden z příslušníků Hamásu. Nejméně 12 osob utrpělo zranění. Izraelské úřady tyto informace zatím nekomentovaly.