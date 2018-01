Jaderné tlačítko mám na stole a jste v dostřelu, vzkázal Američanům Kim

Pchjongjang Severokorejský vůdce Kim Čong-un v novoročním projevu prohlásil, že celé území Spojených států je v dostřelu severokorejských zbraní, a tak USA nikdy nebudou schopny rozpoutat válku proti KLDR. Odpalovací tlačítko má podle svých slov na stole, ale jaderné zbraně použije jedině v případu, že by bezpečnost země byla ohrožena. Severokorejské jaderné síly podle něj nepředstavují hrozbu, ale realitu.

V projevu, vysílaném televizí, severokorejský vůdce rovněž vybídl ke zvětšení výroby mezikontinentálních raket a jaderných hlavic a také k jejich rychlejšímu rozmístění.



Kim také uvedl, že zvažuje vyslání severokorejské delegace na zimní olympiádu v Pchjongčchangu. Je podle něj možné, že se brzy setkají zástupci obou zemí, aby jednali o účasti na olympijských hrách, které - jak věří - budou úspěšné. Vyslovil se také pro zlepšení vztahů s jižním sousedem, a to ještě před olympiádou.

Jihokorejský úřad doufá, že se podaří vyřešit spor kolem jaderných zbraní

Na tuto část projevu reagovala kancelář jihokorejského prezidenta i jihokorejský tisk. Úřad uvedl, že Soul vítá možnost, že KLDR vyšle svou delegaci do Jižní Koreje. List Čungang ilbo k tomu napsal, že jde o vůbec první severokorejskou reakci na pozvání, aby se KLDR připojila k olympijským hrám, které začnou 9. února nedaleko hranice mezi oběma Korejemi. Mluvčí jihokorejského prezidenta Mun Če-ina řekl, že prezidentský úřad vítá návrh KLDR a doufá, že se Soulu a Pchjongjangu podaří vyřešit spor kolem jaderných zbraní „mírovými prostředky“. Řekl, že zástupci obou zemí spolu musejí jednat, aby uvolnili napětí a zajistili mír.

KLDR promeškala poslední lhůtu pro přihlášku k účasti na olympiádě, ale do poloviny ledna ještě má technickou možnost vyslat své sportovce, poznamenala agentura TASS a připomněla obavy mezinárodního společenství, aby další raketový či jaderný test KLDR nezhatil hry.

Zimní olympiáda se má v Jižní Koreji konat mezi 9. a 25. únorem, na termín 8. až 18. března jsou pak plánovány paralympijské hry. Pchjongčchang leží 80 kilometrů od demilitarizovaného pásma, tedy hranice mezi Korejemi. Rada bezpečnosti OSN před Vánocemi přijala rezoluci rozšiřující sankce proti KLDR za její raketové testy. Mezi zákazy je i dovoz 90 procent rafinovaných ropných produktů. Prosincová rezoluce také rozšířila sankční seznam o 19 Severokorejců a žádá do dvou let návrat do vlasti všech občanů KLDR, kteří pracují v zahraničí a jsou zdrojem cenných deviz pro severokorejské hospodářství.