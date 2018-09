Jejich nová díla si nikdo sto let nepřečte. Světoví spisovatele zakopávají knihy v lese

V hlubokém lese vzniká knihovna, kterou si přečtou lidé, kteří se ještě ani nenarodili. Norský projekt Future Library (Knihovna budoucnosti) sdružuje slavné světové spisovatele, kteří svůj další román uloží do časové schránky. Odtud bude vyzvednut až za sto let.

Projekt Future Library vznikl v roce 2014 a poběží a fungovat má až do roku 2114. Každý rok vznikne jedna časová schránka, do které jeden světový spisovatel vloží své originální dílo, které ještě nikdy nebylo publikováno. Všechny schránky pak budou ze země vyzvednuty v roce 2114 a knihy publikovány. Vznikne tak opravdu celá knihovna budoucnosti.

V rámci projektu má takto vzniknout celkem sto časových schránek, které budou zakopány v norském lese Nordmarka. Pro účely projektu bylo v tomto lese také vysazeno tisíc nových stromů, které budou za sto let posekány a v použity na papír pro speciální edici knih.

O Future Library je v posledních dnech slyšet hlavně proto, že se k němu připojila Han Kangová, nejpopulárnější jihokorejská spisovatelka současnosti. Kangová vyhrála za svůj román Vegetariánka (česky nakladatelství Odeon, 2017) prestižní Man Bookerovu cenu.

Kangová tak musí manuskript knihy, která může být jakkoliv dlouhá, doručit do Norska do května letošního roku. Kniha poté bude při speciální ceremonii uložena ve schránce pod zem. V rámci ceremonie také spisovatel vždy odhalí název svého díla. „Když mají v Koreji dva svatbu, tak jim lidé přejí, aby spolu prožili šťastných sto let. To zní jako celá věčnost. Dalších sto let už samozřejmě nepřežiji. Nikdo, koho miluji, to nepřežije. Tento fakt mě přiměl zamyslet se nad některými věcmi v mém životě. Proč píšu? Komu to píšu?“ sdělila k projektu Kangová.

Han Kangová se připojila k hvězdné sestavě spisovatelů a účastníků projektu, jimž vyšly knihy i v češtině - Margaret Atwoodové (Příběh služebnice, Slepý vrah), Davidu Mitchellovi (Atlas mraků, Dům za zdí), Sjónovi (Syn stínů, Múza z lodi Argó) a Elif Shafakové (Čtyřicet pravidel lásky, Rebelka z Istanbulu). Margaret Atwoodová se k projektu připojila první v roce 2015 a její román s tajemným názvem Škrabalský Měsíc (Scribbler Moon) si veřejnost přečte až v roce 2114, kdy budou všechny knihy vyzvednuty ze země a zveřejněny.