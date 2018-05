PETRÁČEK: Jeruzalém v Praze. Vadí přesun ambasád, ale nevadí uznání Palestiny

PRAHA Karel IV. postavil svůj „nebeský Jeruzalém“ v Praze. Rozměry jím založeného Nového Města až překvapivě odpovídají rozměrům Jeruzaléma (jak ho předtím zmapovali křižáci). Jeruzalému odpovídá i orientace hlavních ulic a fakt, že Chrámovou horou je Karlov. Teď jako bychom se k pražské inspiraci Jeruzalémem vraceli.

V pondělí se z Tel Avivu do Jeruzaléma přestěhuje velvyslanectví USA (zatím spíše formálně – k tomu, aby vznikla nová budova podle bezpečnostních, reprezentačních i památkářských parametrů, je třeba víc času).



A Praha si vysloužila pozornost zprávou, že Česko, Maďarsko a Rumunsko zablokovaly přípravu společné deklarace EU, jež měla přesun americké ambasády kritizovat. A nejen to. Měla obsahovat i pasáž, že členské země EU svá velvyslanectví do Jeruzaléma stěhovat nebudou.



Co znamená zablokování této deklarace? Podraz vůči EU? Vůči její společné politice? Vůči oprávněným nárokům Palestinců? Nic z toho. A tvrdí-li někdo, že ano, opomíjí jiné strany problému. Palestinský narativ nemůže být rozhodující.

Za prvé. EU hájí pozici, že řešením konfliktu je vznik dvou států. O. k., ale na tom přesun ambasád do západního Jeruzaléma nic nemění (jiná věc by byla ambasáda v arabské části).

Za druhé. Zastupitelské úřady v Jeruzalémě již jsou. Pět generálních konzulátů (britský, turecký, belgický, španělský, švédský) ve východním, čtyři (americký, italský, francouzský, řecký) v západním Jeruzalémě. Proč to nikomu nevadí? Proč se proti nim neprotestuje? Inu proto, že obsluhují palestinskou samosprávu. Vida, na to nemusí být v Ramalláhu.

Za třetí. Jsou státy EU, například Švédsko, jež vášnivě odmítají přesun ambasád do Jeruzaléma. Prý by se tak – ještě před uzavřením mírové dohody Izraele s Palestinci – prejudikovalo řešení. Leč navzdory tomu ještě před uzavřením míru diplomaticky uznaly Stát Palestinu (Švédsko v říjnu 2014).

Za čtvrté. V Praze je palestinská ambasáda už třicet let. Je to dědictví po komunistickém uznání Palestiny v roce 1988, ale žádný polistopadový establishment to nezrušil. Takže i kdyby Praha přesunula ambasádu v Izraeli do Jeruzaléma (západního), nikdo by nemohl říkat, že postupuje nevyváženě.

Úhrnem. Chce-li být EU skutečně vyvážená, deklarace pro éru před mírovou dohodou by měla určit dva body zároveň: nestěhovat ambasády do Jeruzaléma a neuznávat Stát Palestinu. Uslyší na to evropští pokrokáři?