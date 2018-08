KAMBERSKÝ: Závody populistů. Pravice chce rozhazovat ještě víc než Babiš

Hnutí ANO Andreje Babiše je oprávněně označováno za populistické. Naše situace je však natolik paradoxní, že se musí ve sněmovně bránit ještě divočejším a populističtějším návrhům zdánlivě konzervativních stran.

Minulá Babišova vláda na jaře mimo jiné rozhodla, že zvýší penze lidem starším 85 let. Moc velkou ekonomickou ani sociální logiku to nemělo, ale nikdo vcelku neprotestoval. Těžko brojit proti zvýšení úrovně zhruba dvou set tisíc kmetů, aby člověk nebyl za hnusného asociála. Potud panovala v politice relativní shoda, kritika (i od autora těchto řádků) tehdy směřovala k jiným změnám v důchodech, jež vláda prosadila.

Jenže novela se dostala do Senátu a tam začaly orgie. Občanská demokratická strana přišla s návrhem, že takové zvýšení je příliš malé a že by měli dostat tisícovku všichni, kteří už jsou v penzi 25 a více let. Tedy třeba i ženy, které měly více dětí a odešly do penze v 52 letech a teď jim je 77.

ODS tvrdí, že její návrh je spravedlivější. Určovat v takových případech, co je spravedlivé, je krajně ošemetné: matky více dětí mívají opravdu nízké důchody, což je veliká nespravedlnost, neboť se staraly o „produkci“ těch, kteří zajišťují penze i bezdětným. Na druhou stranu se pak často stává, že žena napřed studovala, pak byla doma s dětmi, do práce chodila pouhých 13 let a čeká ji skoro čtyřicet let pobírání penze.

A teď jsme u onoho paradoxu: pravice, zejména ODS a TOP 09, často velmi oprávněně kritizuje vládu za nemoudré hospodaření, rozhazovačnou politiku a deficit státního rozpočtu. Ale senátní změna, která rozšiřuje počet beneficientů, samozřejmě vyjde rozpočet na další miliardy. Hádanka pro třetí třídu: Kdo je tady větší populista? Schizofrenní pozici krásně ukazuje prohlášení TOP 09, která se k ODS přidala a píše: „Podpoříme zvýšení důchodů, zároveň se musíme ptát, kde tyto peníze vláda vezme.“

Nejsmutnější na celé věci je samozřejmě něco úplně jiného. Spor o tisícikorunu pro babičky je v podstatě marginálie. Skutečná potíž je jinde: za dvacet let začnou odcházet do penze silné ročníky ze sedmdesátých let a živit by je měly „děti“, které se narodily v devadesátých letech. Jenže zatímco za Husáka se rodilo skoro dvě stě tisíc dětí ročně, v roce 1999 to nebylo ani devadesát tisíc. Před tímto však Babišova vláda strká hlavu do písku, za penzijní reformu označuje pouhé účetní oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu.