Každý náš šperk je originál, cín je fantastický materiál, říkají dvojčata ze Samesis

Cín a asymetrie. To jsou dvě slova, která nejvíce charakterizují tvorbu slovenských dvojčat Lucii a Kataríny, které spolu tvoří pod značkou Samesis. „Momentálně nosíme hlavně naše šperky. Hlavně kvůli tomu, že je tvoříme tak, aby se nám líbily a navíc jsou praktické. Obě upřednostňujeme šperky ve stříbrných odstínech a máme rády jemně rockový styl. A to kombinace černého uhlíku, chladné oceli a surově tvarovaného cínu přesně vystihuje,“ říkají v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Vaše šperky jsou velmi originální, kde berete inspiraci?

Naší největší inspirací je příroda díky své kráse a nepravidelným tvarům. Tato asymetrie je výrazným znakem naší tvorby. Líbí se nám spojení organických tvarůs pravidelnými geometrickými prvky. Dálší inspirací je svět kolem nás - krajina, produktový design, móda, ale i historické šperky.

Lidovky.cz: Tvoříte spolu, nebo každá zvlášť? Jak se domlouváte na výsledných tvarech?

Protože žijeme každá v jiném městě, tvoříme každá zvlášť. Každopádně snažíme se pravidelně scházet a spoluvytváříme nové kolekce. Jsme dvojčata, takže máme podobný vkus. U šperků praktický navlas stejný. Často si navrhnuté šperky navzájem kriticky hodnotíme a vyladíme je tak, abychom byly spokojené obě.

Lidovky.cz: Máte stejné nápady, nebo se doplňujete?

Lucia: I přesto, že se nám líbí stejné šperky, každá do společné tvorby vkládáme něco ze sebe samé. Určitě mě ovlivnilo to, že jsem vystudovala produktový design a grafický design, kterému se momentálně věnuji.

Katarína: Já se snažím dívat se na naši tvorbu z uživatelského hlediska. Jde nám o to, aby výsledné šperky byly praktické a lehko nositelné, ale zárověň něčím odlišné. Snažíme se přemýšlet i nad novými způsoby nošení šperku.

Lidovky.cz: Nosíte šperky, které vytvoříte?

Momentálně nosíme hlavně naše šperky. Hlavně kvůli tomu, že je tvoříme tak, aby se nám líbily a navíc jsou praktické. Obě upřednostňujeme šperky ve stříbrných odstínech a máme rády jemně rockový styl. A to kombinace černého uhlíku, chladné oceli a surově tvarovaného cínu přesně vystihuje. Zároveň si uvědomujeme, ýe neděláme šperky, které by se líbily každému. Všímáme si toho hlavně při osobní prezentaci zákazníkům na designových akcích. Ale zákazníci, kteří naše šperky nosí, se k nám vrací. Když už si koupíme šperk od někoho jiného, většinou vyníráme takový, který je barevně, stylově a materiálem odlišný od našich šperků. Prostě je úplně jiný.

Lidovky.cz: Živí vás pouze vaše tvorba? Nebo je to spíš koníček?

Lucia: Věnuji se našim šperkům, ale zároveň se věnuji i jiné designérské činnosti, takže je to pro mě v tuto chívili oníček spíše. Na budování a propagaci značky pracujeme obě společně.

Katarína: Od začátku roku se naplno věnuji výrobě šperkům. Máme výhodu, že jsme na to dvě. Když jedna z nás nemůže tvořit, zastoupí ji ta druhá. Takže značka nestagnuje, Zároveň se ale doplňujeme, Lucia řeší hlavně grafický vizuál, web a úpravy fotek. Já řeším administrativu, propagaci na sociálních sítích, komunikaci se zákazníky a obchodními partnery.

Lidovky.cz: Jak se žije mladým designérům v Česku?

Konkurence v českém designu šperku je poměrně vysoká. Sledujeme tvorbu ostatních designérů a máme pocit, že je naše tvorba jiná, než to, co jsme kdy viděli - především tedy v oblasti cínového šperku. Nepoužíváme drahé materiály a kameny, naše šperky jsou cenově dostupnější i v případě výraznějších kousků. Chceme, aby je mohl nosit každý, kdo ocení ruční práci.

.samesis. Značka autorských šperků Samesis vznikla v roku 2016. Tvoří ji dvojčata Lucia a Katarína, které při svojí tvorbě využívají netradiční materiály - dřevěný uhlík, dřevo, v kombinaci se šperkařským bezolovnatým cínem a chirurgickou ocelí. Materiály transformují do nových objektů inspirovaných přírodou, krajinou a asymetrií. V kolekcích najdete organické minimalistické sety, ale i výrazné masivní kousky s tajemným surovým nádechem.

Lidovky.cz: Proč jste si vybraly jako materiál cín? Čím je pro vás zajímavý?

Cín je velmi vděčný materiál, lze z něj vytvarovat téměř cokoli. Nejsem tedy limitované tvarem a každý kousek můžeme udělat trochu jiný. Zpracováváme ho novým způsobem - broušením, tím se odlišujeme od ostatních tradičních cínových šperků. A jeho chladná barva perfektně ladí s chirurgickou ocelí.

Lidovky.cz: Dalším materiálem, se kterým pracujete, je dřevo a dřevěný uhlík. Jak vás to napadlo? A jak se s těmito materiály pracuje?

Lucia: Myšlenku využít dřevěný uhlík ve šperku vznikla během školního projektu, kterého jsme se zúčastnila v rámci studia. Tématem bylo dřevo, ze kterého studenti vyráběli nábytek, produkty a v mém případě kolekci šperků. Napadlo mě jej využít pro jeho specifickou černou barvu. Tento projekt s názvem PopUp Show jsme úspěšně představily na výstavě v Miláně v roce 2015. Po výstavě přišly dotazy, kde je možné šperky koupit. To byl ten impuls, říkaly jsme si, že by toto spojení mohlo fungovat. Se sestrou jsme kreativní od dětství a tak jsme se rozhodly vytvořit autorskou značku šperků.

Katarína: Práce s uhlíkem vyžaduje trpělivost. Důležité je správně vybrat dostatečně pevný kousek se zajímavou strukturou. Výhodou takového šperku je jeho váha, je lehký. Začaly jsme využívat i dřevo kvůli jeho kráse. Šperky se dřevem jsou něžnější, mají jemnější vzhled, který zase může oslovit jiný typ zákazníků. Minulý rok jsme vytvořili naší první dřevěnou kolekci ALIVE, která měla hodně dobré ohlasy. Vidíme, že lidi mají o dřevo zájem, proto s ním buddeme i nadále pracovat.

Lidovky.cz: Kolik času spolu denně trávíte?

Nejsme spolu denodenně, každá žijeme v jiném městě, ale díky Samesis se minimálně jednou do měsíce scházíme nad společnou tvorbou. Zároveň spolu ale trávíme více času na různých designových přehlídkách.

Lidovky.cz: Když se zrovna nevěnujete výrobě šperků, co nejraději děláte?

Lucia: Když netvořím šperky, tak vytvářím grafický či produktový design. Ve volném čase rádaa cestuji a nebo sportuji, A jsem velký filmový fanoušek.

Katarína: Moje kreativní tvorba je hlavně Samesis. Sanžím se pravidelně sportovat i kvůli tomu, že nad šperky prosedím hodně času. Hlavu si chodím vyčistit do přírody, mám ráda turistiku a kempování. A stejně jako sestra si ráda pustím dobrý film nebo si přečtu dobrou knihu.

Lidovky.cz: Kolik identických kusů vytvoříte například od jednoho typu prstenu?

Úplně identické dva kousky u nás nenajdete. Děláme je ručně. Pokud se ozve někdo, že se mu líbí určitý šperk, vyrobíme mu podobný, ale určitě ne stejný, na tom si zakládáme. Velmi podobné kousky v naší tvorbě se týkají i drobnějších věcí - cínových naušnic „pecek“, to jsou hlavně doplňky k setům.

Lidovky.cz: Který kousek máte nejraději a proč?

Poznávacím znakem naší tvorby je mimo dřevěného uhlíku typ šperku - torques. V něm je jasně vidět inspirace historickým šperkem. Torques je typickým keltským artefaktem. Torquesy a obruče, které vyrábíme jsou praktické na nošení a poutají pozornost. Vyrábíme je jednoduché v kombinaci s řetízkym čímž tvoříme unikátní a výrazný šperk, jako v případě náhrdelníků z BOHO kolekce. Naším oblíbeným znakem jsou šperky s Faunem. Vytvořily jsme si tvar, který nám připomíná jakési mystické stvoření. Těžko se to vysvětluje, každý v něm může vidět něco jiného.

Lidovky.cz: Co plánujete do budoucna?

Máme v hlavě velmi nových nápadů. Momentálně dokončujeme naší první unisex kolekci, která je určena i pro pány, především pro ty odvážnější. A také chceme představit novou povrchovou úpravu našich šperků. Do budoucna bychom chtěly dostat do naší tvorby více barev a začít používat recyklovaný materiál.