Kdo smí znát vaše nemoci? Pacient, který nechce vše sdílet s každým lékařem, bude muset na úřad

PRAHA Karel se dlouhodobě léčí se středně těžkou periodickou depresí, před svým praktickým lékařem na malém městě to ale tají. Nechce, aby se tato informace objevila v jeho zdravotní dokumentaci. Od července příštího roku však má mít jeho lékař přístup k­ údajům o všech lécích, jež Karlovi předepsali ostatní doktoři, tedy i jeho psychiatr.

Vláda má v­ srpnu dostat na stůl novelu zákona o léčivech, která lékařům a lékárníkům umožní, aby mohli nahlédnout do lékového záznamu pacienta. V­něm jsou informace o všech předepsaných a vydaných medikamentech. Novinka nevyžaduje, aby s tím pacient souhlasil. Automaticky to předpokládá, dává ale možnost vyslovit se sdílením údajů nesouhlas. Což je stejný model, jaký funguje u posmrtného dárcovství orgánů.

Problém je v tom, že vyslovit nesouhlas se sdílením citlivých údajů o léčbě nebude možné v ordinaci či lékárně. Pacient bude muset dojít s občanským průkazem na poštu či obecní úřad, kde je kontaktní místo veřejné správy CzechPoint, na jehož přepážce může nechat své odmítnutí zaznamenat.



„Nebo to může udělat i sám na portálu elektronických identit, k ­tomu ale potřebuje nový občanský průkaz s čipem a čtečku,“ řekl LN náměstek ministra zdravotnictví Filip Vrubel. Tu má ovšem doma jen málokdo.

Navíc lidé, kteří vysloví nesouhlas, budou rázem znevýhodněni v tom, že informace o jejich lécích nebude možné zpřístupnit nikomu. Neuvidí je tedy ani záchranáři či lékaři na urgentním příjmu, kterým by lékový záznam pacienta v bezvědomí mohl výrazně pomoci při záchraně jeho života.



Zájem o vyřazení ze systému mohou mít třeba slavní lidé, kteří se budou bát vyzrazení důvěrných údajů. A nejen oni. „Některé typy onemocnění a léčby, třeba pohlavní nebo psychiatrické nemoci, se v jiných zemích považují za tak citlivé věci, že do záznamů o nich vidí pouze specialista, který člověka léčí, nikoli ostatní lékaři,“ vysvětlil prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba. Proto komora navrhuje, aby byl lékový záznam přístupný, jen když dá pacient aktivní souhlas. S ­tím souzní i předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko: „Líbilo by se mi, kdyby to byla dobrovolná záležitost.“



Ministerstvo zdravotnictví ale nevidí důvod, proč by měl někdo chtít lékový záznam tajit. „Spatřujeme v tom jen pozitiva,“ namítá náměstek Vrubel.