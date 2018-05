Když si Harry bere Cikánku, glosoval člen ODS královskou svatbu. Nechutné, kritizuje předseda Fiala

PRAHA Do povědomí veřejnosti se dostal jako zakladatel zoologické zahrady, která návštěvníkům umožňuje bezprostřední styk se zvířaty. O uplynulém víkendu na sebe René Franěk, zástupce středočeské ODS, upozornil rasistickým výrokem na adresu Meghan Markleové. Novou členku britské královské rodiny, která se v sobotu provdala za prince Harryho, označil za cikánku. Předseda strany Petr Fiala jeho slova považuje za nechutná a požaduje omluvu.

„Když si následník bere Cikánku, co by tam dělal?“ napsal Franěk o víkendu na Facebooku. Reagoval tak na příspěvek, proč na královskou svatbu nebyl pozván český prezident Miloš Zeman.

René Franěk rasisticky komentoval královskou svatbu.

Člen nymburské buňky občanských demokratů za svá slova záhy sklidil kritiku na sociálních sítích. Zaregistroval je i předseda ODS Petr Fiala, jenž Fraňkovy rasistické urážky považuje za nepřijatelné.



„Jeho názory nejsou v souladu s našimi hodnotami. Pokud se za své nechutné výroky neomluví, nemůže být nadále členem ODS,“ napsal Fiala serveru Lidovky.cz.

„Pospíšile, prostřel si hlavu“

René Franěk, který šéfuje soukromé zoologické zahradě ve středočeských Chlebech, jíž v roce 1997 sám vybudoval, na dotazy reakce dosud nereagoval. Už dříve se ovšem bránil nařčením z rasismu na svém facebookovém profilu. „Já to myslel v kontextu následovníka multikulturního obohacení, které rezonuje ve veřejném prostoru,“ vysvětloval.

Nejedná se přitom o jeho první přinejmenším nevhodný výrok. Pozornost na sebe strhl již v lednu 2014, kdy měl na sjezdu středočeské ODS říct tehdejšímu místopředsedovi partaje Jiřímu Pospíšilovi (nyní předseda TOP 09, pozn. red.), aby si šel kvůli údajnému poštvání státní zástupců na Petra Nečase v takzvané kauze Nagyová na toaletu prostřelit hlavu. Prý to bylo to jediné, co Pospíšil mohl ještě pro stranu udělat.



Franěk, který mimo jiné před čtyřmi lety neúspěšně kandidoval za ODS do Evropského parlamentu, později tvrdil, že jeho prohlášení nemířilo přímo na Pospíšila. „Řekl jsem, že když se kouknu do sálu, tak kdyby několik lidí z toho sálu si šlo střelit kuli do hlavy na záchod, tak že nám hned stoupnou preference,“ vysvětloval s tím, že současný europoslanec se tehdy ozval jako „potrefená husa“.

Práci Reného Fraňka a jím vedenou organizaci si před několika dny pochvaloval i občanskodemokratický poslanec Václav Klaus mladší. Zoologickou zahradu na sociálních sítích vyzdvihoval za to, že vznikla, aniž by čerpala jakékoliv dotace. Pravda je však taková, že ZOO Chleby obdržela milionové příspěvky z Evropské unie, ministerstva zemědělství i Středočeského kraje.