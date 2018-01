Kokain v Londýně vám přivezou rychleji než pizzu. ‚Díky‘ novým technologiím

LONDÝN/PRAHA Berlín, Londýn, New York. Podle výzkumu Global Drug Survey se v těchto městech dostane do vašich rukou rychleji sáček s kokainem, než krabice s pizzou. Podle vědců je to díky technologiím, které umožňují anonymní komunikaci.

Londýn zařadil po bok Berlína a New Yorku na seznam měst, kde může být kokain dodán rychleji než pizza. Smartphony a další informační technologie totiž způsobily revoluci v užívání drog.



Podle výzkumu Global Drug Survey, který se zaměřil na dopad služeb umožňujících šifrované zasílání zpráv jako je například Whatsapp, nebo Telegram, je donáška drog v současnosti daleko snadnější a rychlejší než kdykoli předtím.

Rozšíření pouličních bezpečnostních kamer ve velkých městech způsobilo, že tradiční pouliční obchodování je riskantnější jak pro kupce, tak pro prodejce, vysvětlil pro deník The Independent Adam Winstock, konzultant pro psychiatry a zakladatel průzkumu.

„S tím jak darknet (těžce dostupné místo na síti – pozn. red.) usnadnil doručování drog přímo do poštovních schránek lidí a šifrovaná sociální média na druhou stranu umožnila lidem drogy tajně objednávat, není překvapující, že se rapidně zkrátila doba dodání,“ vysvětlil Winstock.

Pohodlí a diskrétnost přitahuje mnoho zákazníků a i proto má pro prodejce smysl investovat do speciální donáškové služby. A to i přesto, že za rychlou donášku zaplatí dodatečný poplatek.

„Vzhledem k těmto faktům jsme se rozhodli podívat na efektivitu a rychlost poskytování drog na celém světě. A abychom provedli symbolické srovnání, používáme pizzu jako referenční kritérium a rychlost donášky kokainu jako test,“ uvedl vedoucí výzkumu.

Podle Winstocka se Londýn dostal na špičku žebříčku měst, kde je dodávání kokainu rychlejší než donáška pizzy po bok New Yorku a Berlína.

Každoroční průzkum

Způsoby získávání drog jsou jen jednou z mnoha otázek, na které se Global Drug Survey při průzkumu dotazuje. Jde o největší výzkum svého druhu na světě, do kterého je zapojeno na několik stovek tisíc lidí z desítek zemí.

Roce 2018 se vědci ptají na lidi, aby anonymně popsali, jak ztratili své „drogové panenství“, nakolik jsou pravidelní příjemci alkoholu ovlivnění etiketami lahví, jak mohou kuřáci marihuany přestat se svým návykem, či popisovali průběh testování drog na festivalech.

„Svět drog se v posledním desetiletí dramaticky změnil díky pokroku technologií. Právě ty otvírají nové cesty k nečekaným rizikům, ale i ke snížení risku,“ uvedl výzkumný tým, podle kterého je účast na globálním průzkumu drog je „důležitější než kdykoli předtím“.