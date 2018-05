Komárek se může vrátit na Finanční správu, plat se mu dorovná. Tuhého verdikt zaskočil

PRAHA Bývalému šéfovi ostravské expozitury někdejšího ÚOOZ Jiřímu Komárkovi se díky soudnímu očištění otevřela cesta k plnohodnotnému působení na Finanční správě. Když ho policie obvinila kvůli nařčení policejního prezidenta Tomáše Tuhého z brutálního úniku informací, správa ho postavila mimo službu. Zmíněná překážka zproštěním obžaloby ale odpadla. Policejní prezident takové soudní rozhodnutí podle svých slov nečekal.

Sdělení obvinění si Komárek převzal téměř souběžně se svým nástupem na Finanční správu, kam se uchýlil loni počátkem března. Pod křídla správy se vydal po dobrovolném odchodu z policie, již opustil kvůli kontroverzní reorganizaci dvou klíčových jednotek. Krátce před svléknutím uniformy ukázal na policejního prezidenta Tuhého, že byl podezřelý z brutálního úniku informací v souvislosti s objasňováním hospodářské trestné činnosti.

Právě kvůli tomuto výroku se dodnes do práce na Finanční správě pořádně neponořil. Trestní stíhání způsobilo, že ho vedení správy muselo odstavit. „Jiří Komárek byl zproštěn výkonu služby,“ sdělil serveru Lidovky.cz Lukáš Heřtus z tiskového oddělení Generálního finančního ředitelství. V praxi to znamenalo, že nemůže docházet do úřadu a vyplácí se mu polovina platu. Aby finanční ztrátu dorovnal, přivydělával si broušením parket.

Odvolací Krajský soud v Praze však minulý týden z bývalého vedoucího ostravské expozitury Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu obžalobu sejmul. Z pohledu výkonu práce to pro něj představuje nanejvýš dobrou zprávu. „Pravomocným rozhodnutím soudu odpadl důvod jeho zařazení mimo výkon služby, a klient tak plánuje návrat na své původní místo,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz jeho právní zástupce Petr Kočí.

Podle výkladu správy se však smí naplno pustit do práce až ve chvíli, kdy se jeho nadřízení seznámí s písemným odůvodněním rozsudku. „Výrok rozsudku byl vynesen (minulé) pondělí a dle zákona musí být rozhodnutí vyhotoveno do 10 pracovních dnů,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí pražské krajské instance Jitka Vlnová. Lhůtu lze prodloužit. Nicméně pokud se dodrží, ke správě by se mohl verdikt přes soud prvního stupně dostat někdy v druhé půli května či první půli června.

Komárek můžu brusku na parkety odložit

S nástupem zpět do služby začne Komárek pobírat plný plat, brusku na parkety tak bude moci odložit. Navíc zpětně vyinkasuje pokrácenou mzdu. „Pokud státní zaměstnanec nebyl pro trestný čin pravomocně odsouzen, jeho plat se mu po skončení trestního stíhání doplatí,“ poznamenal mluvčí Heřtus. Komárkovi by na účtě měla přistát částka odpovídající plným výdělkům za období od loňského března.

Bývalý detektiv si přivodil výše zmíněné potíže třaskavým vyjádřením z června 2016 pro Českou televizi, které zaznělo uprostřed bojů o osud dvou klíčových policejních útvarů - Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality a ÚOOZ. V boji o ustavení společné Národní centrály proti organizovanému zločinu se tvrdě střetly tehdejší koaliční partneři ANO a ČSSD. Sociální demokraté v NCOZ viděli šanci zefektivnit práci vyšetřovatelů, ANO se obávalo paralýzy objasňování citlivých kauz.

„Mám povědomí o tom, že pan policejní prezident je osobou podezřelou z brutálního úniku informací v rámci objasňování hospodářské trestné činnosti ve stamilionových částkách,“ znělo Komárkovo vyjádření v období ostrých koaličních sporů o reformu. Tuhému tím prý nechtěl uškodit, ale jen upozornit na neutěšený stav policie ve chvíli, kdy se měla tak dramaticky přestavět její organizace.

Státní zástupce Pavel Prygl za to Komárka hnal k soudu, exdetektiv podle něj překročil svou pravomoc. S výkladem žalobce se loni v prosinci ztotožnil i Obvodní soud Praha-západ, jenž vyměřil bývalému policistovi podmíněný trest roku vězení s odkladem na dvě léta. Jakkoliv soudkyně přisvědčila Komárkovi v jeho motivaci, pohledem trestního zákona se zkrátka provinil.

‚Sledoval jiný cíl, zvrátit reorganizaci‘

Po Komárkově odvolání se kauza dostala přesně před týdnem na stůl Krajskému soudu v Praze, jenž se za bývalého detektiva postavil bez výhrad. „Sledoval jiný hlavní cíl, a to zvrátit reorganizaci, aby nedošlo k ohrožení živých kauz, které se v té době prošetřovaly, když sloučení útvarů z jeho pohledu právě takové ohrožení znamenalo,“ vysvětila předsedkyně soudního senátu Lucie Černá, která samotnou reorganizaci označila za překotnou.

Brutální únik informací Podstata kauzy „brutálního úniku informací“ vyšuměla do ztracena. Únik informací z vyšetřování údajně zmanipulovaných IT zakázek ve společnosti Tesco SW se týkal telefonu, který v minulosti používali Tuhého blízcí.

Případ rozkrývala Generální inspekce bezpečnostních sborů. Jenže na startu případu zaměnila tok komunikace. Zpráva naopak přišla na zmíněný telefon. Kauzu, v níž se na výslech dostavil i Tuhý, inspekce odložila. Komárek o ní pak mluvil ve chvíli, kdy už spis nebyl živý

Rozsudek se bytostně dotkl také policejního prezidenta Tomáše Tuhého. Komárkovo prohlášení vnímal jako přímý útok na svou integritu. Kvůli němu prý čelily nevybíravému chování okolí jeho děti. „Pan policejní prezident byl rozsudkem Krajského soudu v Praze pochopitelně překvapen,“ reagovala pro server Lidovky.cz mluvčí policejního prezidia Iveta Skupien.

Tuhý se k trestnímu řízení vůči Komárkovi připojil s požadavkem na odškodnění ve výši 50 tisíc korun. Soudkyně Černá mu však vzkázala, ať o peníze usiluje v civilním sporu. Zda ji policejní prezident vyslyší, není jasné. „Do obdržení písemného vyhotovení rozsudku se k věci nebude vyjadřovat,“ poznamenala mluvčí Skupien.

Takzvaná policejní reorganizace vstoupila v platnost 1. srpna 2016. Tehdejší vláda ji přes mimořádné otřesy nakonec přečkala. Finální podobu získala Národní centrála proti organizovanému zločinu 1. ledna loňského roku. Nejvýraznější představitelé sporu o reorganizaci uniformu odložili: šéf ÚOOZ Šlachta nastoupil k celní správě, Komárek zakotvil na finanční správě a architekt reformy Zdeněk Laube odešel k České poště.