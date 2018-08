Konec střídání času, přejí si Evropané. V největší internetové anketě v historii EU hlasovalo 4,6 milionu lidí

Praha/Brusel Ve státech Evropské unie včetně Česka možná odzvoní střídání letního a zimního času. Vybízejí k tomu zatím neoficiální výsledky obřího internetového hlasování, které skončilo před několika dny. Přes 80 procent respondentů si přeje změnu.

Nyní je praxe taková, že ve všech eurounijních státech se poslední březnový víkend posouvají hodinky o 60 minut dopředu a na konci října zase zpět. Posun času závazně sjednocují od roku 1998 směrnice Evropského parlamentu a Rady. Některé země ovšem zavedly tzv. letní čas již mnohem dříve, například v Česku (Československu) platí od roku 1979.



Dění, jehož výsledkem má být konec posouvání času, rozhýbala letos v únoru skupina 80 europoslanců. Reagovali na řadu dřívějších petic a žádostí různých spolků i občanských sdružení. Výsledkem byla internetová anketa, v níž mohli od 4. července do 16. srpna hlasovat občané všech unijních států. Zájem byl ohromný – zúčastnilo se 4,6 milionu lidí – a výsledky, které unikly do médií, jsou přesvědčivé: více než 80 procent účastníků by preferovalo zachování jediného času během celého roku.

Výsledkem by podle hlasujících mělo být celoroční zavedení letního času. To je překvapivý rezultát, zatímní snahy odpůrců střídání času směřovaly naopak k trvalému zavedení času zimního.

„Trvalý letní čas“ by znamenal, že oproti běžnému pásmovému času (který se řídí středním poledníkem, v případě středoevropského času jde o 15. poledník východní délky) by hodinky zůstaly posunuty trvale o hodinu napřed.