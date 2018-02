Krize prvního páru. Trumpová se objevila na veřejnosti poprvé od obvinění prezidenta z nevěry

WASHINGTON/PRAHA Během proslovu šéfa Bílého domu Donalda Trumpa o stavu americké unie věnovala média zvýšenou pozornost první dámě Melanii. Nad manželstvím prvního páru USA se podle spekulací stahují mračna od zveřejnění zprávy o Trumpově údajné aféře s pornoherečkou.

Američané každý rok sledují nejen projev prezidenta, ale také první dámu. Hodnotí její oblečení, vystupování i jednání s hosty, kteří byli pozváni, aby sledovali shrnutí stavu unie po jejím boku. Jen málokdy se spekuluje o tom, zda se první dáma vůbec dostaví.



Letošní rok byl však výjimečný. Melania Trumpová se sice do Kongresu dostavila, překvapivě ale nepřijela v doprovodu prezidenta, jak bývá zvykem.

První dáma přichází do sálu.

Do sálu vkročila za bouřlivého potlesku. Dorazila usměvavá a opálená z Palm Beach na Floridě, na sobě měla kalhotový kostým od Diora. Po její pravé ruce letos nestál syn Barron, ale dvanáctiletý Preston Sharp, chlapec, který zorganizoval umístění amerických vlajek na hroby 40 tisíc veteránů.

To, že první dáma dorazila do budovy Kongresu sama, jen povzbudilo spekulace o probíhající manželské krizi prvního páru USA. Ty se objevily bezprostředně poté, co v polovině ledna deník Wall Street Journal (WSJ) uveřejnil zprávu o aféře prezidenta s pornoherečkou Stephanií Cliffordovou, známou jako Stormy Daniels.

Podle zdrojů WSJ měl Trumpův právník měsíc před prezidentskými volbami s pornoherečkou dojednat dohodu o mlčenlivosti. Za utajení aféry prý Trump zaplatil 130 tisíc dolarů (cca 2,64 milionu korun).



Cliffordová sice pár hodin před prezidentovým projevem aféru popřela v prohlášení, ale ihned po Trumpově proslovu zpochybnila pravost svého podpisu na dokumentu. Její právnička pro deník Washington Post ovšem uvedla, že prohlášení je platné a pravé.

Do Davosu bez první dámy

Po zveřejnění aféry se Melania Trumpová stáhla z veřejného prostoru. Odmítla s prezidentem odletět na ekonomické fórum do švýcarského Davosu a namísto toho odcestovala do prezidentského rezortu Mar-a-Lago, kde strávila většinu času v lázních. Bez veřejných oslav se minulý týden obešlo i 13. výročí jejich sňatku.

Podle serveru Daily Mail se první dáma po zveřejnění zpráv dokonce odstěhovala z Bílého domu do jednoho z hotelů ve Washingtonu. Zdroje deníku The New York Times uvedly, že Trumpová na zprávy o aféře s pornoherečkou reagovala „zuřivě“.

Bílý dům však tyto zprávy dementoval. Reakci první dámy poskytla na Twitteru mluvčí Stephanie Grismanová.

„První dáma se zaměřuje pouze na svou rodinu a roli první dámy - ne na nerealistické scénáře denně propagované falešnými zprávami,“ uvedla mluvčí s tím, že smyšlené zprávy jen ukazují na zhoršení kvality mainstreamových médií.

Podle komentátorky The New York Times Kattie Rogersové je však stažení první dámy z veřejného prostoru naprosto pochopitelné. Aféra současné hlavy USA s pornoherečkou se totiž měla odehrát jen několik měsíců poté, co Melania Trumpovi porodila syna Barrona.

Sedm let staré detaily

První zprávy o zvláštním vztahu mezi Trumpem a Cliffordovou se objevily v roce 2011, když server TheDirty.com zveřejnil tehdy nepotvrzené klepy o tom, že Trump podváděl svou těhotnou ženu po jednom z jeho golfových výletů. Vztah mezi miliardářem a pornoherečkou následně potvrdilo několik zdrojů z pornografického průmyslu i bulvárnímu deníku Daily Beast.

Aféru nakonec přiznala i samotná Cliffordová v rozhovoru pro magazín In Touch, který jej letos znovu po sedmi letech publikoval. V interview pornoherečka detailně popisuje setkání s Donaldem Trumpem včetně sexuálních aktivit. Zpětně jí však bylo líto, co učinila, a tvrdila, že chápe, že na ní může být Melania naštvaná.

„Kdybych byla jeho ženou a zjistila, že můj manžel chodí na večeře a vede další vztah, asi by mě to naštvalo více než zjištění, že strká ptáka do stovek holek,“ uvedla Cliffordová v roce 2011 s tím, že by s Trumpem již znovu nespala.