,Budete kritizováni, pokud je neuznáte,’ Spisovatel Dawkins přišel o titul kvůli výrokům o translidech

Richard Dawkins získal prestižní ocenění v roce 1996 za vysvětlování složitých vědeckých konceptů široké veřejnosti. Začátkem minulého týdne spisovatel na sociální síť Twitter přidal příspěvek, ve kterém přirovnal translidi k Rachel Dolezalové, známé bíle americké aktivistce, která dlouhá léta tvrdila, že je černoškou.

„V roce 2015 byla Rachel Dolezalová, bílá prezidentka Národní asociace pro povznesení barevných lidí (americká lidskoprávní organizace, pozn. red.), terčem silné kritiky za to, že se cítila být černoškou. Některé ženy se cítí jako muži, někteří muži se cítí být ženami. Budete kritizování, pokud neuznáte, že jsou doslova tím, čím se sami cítí být,“ píše v příspěvku Dawkins.

In 2015, Rachel Dolezal, a white chapter president of NAACP, was vilified for identifying as Black. Some men choose to identify as women, and some women choose to identify as men. You will be vilified if you deny that they literally are what they identify as.



