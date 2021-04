‚Byla jsem zostuzená a dva týdny brečela.‘ Britney Spearsová se vyjádřila k novému dokumentu

LOS ANGELES Dokument Osvoboďte Britney Spears (Framing Britney Spears) vypráví o temném období zpěvaččina života, kdy kvůli svým činům soudně přišla i o svéprávnost. Zpěvačka se nyní k filmu sama vyjádřila.

Snímek Osvoboďte Britney Spears měl premiéru koncem února. Na ploše 74 minut mapuje zpěvaččin raketový vzestup a následné nevybíravé poznámky bulvárních médií na její adresu.

To vše vyvrcholilo psychotickou epizodou v roce 2008, kdy si Britney oholila hlavu a musela být zavřena do psychiatrické léčebny. Soudně byla zbavena svéprávnosti a dohled nad ní (i všemi jejími financemi) získal její otec James Parnell Spears. Majetek Britney Spearsové má v současné době hodnotu okolo 60 milionů dolarů.

„Ten dokument jsem celý neviděla, ale z toho mála, co jsem viděla, mi bylo stydno. To, jak mě popsali, mě zostudilo,“ napsala zpěvačka v novém příspěvku na sociální síti Instagram. „Plakala jsem dva týdny v kuse a někdy pláču i teď,“ dodala.

Spearsová delší dobu nesouhlasí s tím, aby byl otec správcem jejího majetku. V současné době se snaží prostřednictvím svých právníků přesvědčit, aby jí za dohližitelku trvale přidělili jistou Jodi Montgomeryovou.



Zpěvačka Britney Spearsová se narodila 2. prosince 1981. Prorazila na konci devadesátých let úspěšnými alby a hity jako Baby One More Time nebo Oops...! I Did it Again. Její zatím poslední album Glory vyšlo v roce 2016.