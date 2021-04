Čapkův památník chystá znovuotevření. Láká na výstavu o Peroutkovi a rádiu Svobodná Evropa

STRŽ V květnu uplyne 70 let od zahájení českého vysílání rádia Svobodná Evropa, v jehož čele stál deset let i Čapkův kamarád, novinář Ferdinand Peroutka. Jemu i Svobodné Evropě je věnována rozšířená výstava v památníku ve Strži. Přesné datum spuštění výstavy bude záviset na pandemických opatřeních.

Podle ředitele Zdeňka Vacka nabídne Památník v letošní sezóně řadu novinek, včetně rozšíření stálé expozice věnované právě životu a dílu Ferdinanda Peroutky, který byl na Strži pravidelným hostem.

„Návštěvníci si nově budou moci prolistovat sadu kopií dobového časopisu Přítomnost z kritického období od podzimu 1938 do podzimu 1939, tedy od Mnichova do začátku druhé světové války. Po jejím vypuknutí byl Peroutka coby šéfredaktor zatčen a následujících šest let strávil v koncentračním táboře,“ prozrazuje ředitel.



Peroutkovu éru, ale také nikdy nekončící boj demokracie s totalitními režimy, plánuje Památník připomenout i živým setkáním s předními historiky, spisovateli a novináři.