Chystá se pokračování Kanibalek či Husitská trilogie. Městská divadla pražská zvou na nové inscenace

PRAHA Městská divadla pražská vedle svých stálic jakou je Shirley Valentine se Simonou Stašovou či komedie Kancl zvou také na chystané novinky. Divadlo Rokoko připravuje v novém roce pokračování Kanibalek, Komedie zase Husitskou trilogii. Divadlo ABC láká na prosincovou novinku s Miroslavem Donutilem Smrt obchodního cestujícího.

Přijde kůň do baru

Divadlo Rokoko uvede v březnu adaptaci oceňovaného románu izraelského spisovatele Davida Grossmana Přijde kůň do baru. Grossman vypráví příběh o tom, jak se jednoho srpnového dne objeví na divadelní scéně maloměsta zatrpklý a uražený komediant Dovele. Pronáší laciné vtipy, až se dostane k líčení příběhu o prvním pohřbu svého života. Když kráčel v pohřebním průvodu a nevěděl, že zemřel jeden z jeho rodičů. „Divákům v hledišti tuhne úsměv na rtech, večer se začíná podobat brutálnímu zúčtování,” uvádí nakladatelství Mladá fronta, které román v Česku vydalo. Inscenace vzniká v koprodukci s Divadlem Aréna Bratislava. Režie se ujal Martin Čičvák.



Smrt obchodního cestujícího

Miroslav Donutil se po téměř třech letech vrátil na pražská jeviště. V dramatu Arthura Millera Smrt obchodního cestujícího hraje roli Willyho Lohmana. Drama oceněné Pulitzerovou cenou zinscenovalo v režii Michala Dočekala divadlo ABC. „Willy Lohman není hlavní postavou. Hlavní postavou je jeho sen. Sen o úspěchu. Popularitě. Ocenění. Naplnění. Rodině jako z reklamy na životní pojištění. Ale Willy Lohman je jenom obchodní cestující za volantem otřískaného auta. V rozpadajícím se domě s hypotékou a ledničkou na splátky. Kde skončí jeho jízda čím dál složitějším světem? Komu by ještě prodal vlastní důstojnost?” ptá se divadlo ABC. Vedle Miroslava Donutila mohou diváci ve hře spatřit také jeho syna Martina, který hraje postavu Happyho. Hlavní roli si také střihla Zuzana Kronerová. Recenzi na Smrt obchodního cestujícího si můžete přečíst zde.

Kanibalky: Soumrak starců

Divadlo Rokoko chystá na květen pokračování hry Kanibalky: Soumrak samců, kterou David Drábek napsal přímo na míru programovému profilu Rokoka. „Dělat na divadle pokračování detektivky a navázat na popularitu ,jedničky‘, to je výzva,” uvedl autor v rozhovoru pro Lidové noviny. Ústředními postavami Kanibalek jsou Iggy a Diana, kteří tvoří svérázný pár vyšetřovatelů. Společně řeší vraždu pěti arabských mužů. Stopa vede do výcvikového tábora slušnočechů, kteří se chystají na muslimský exodus, omývají se octovou vodou proti chemtrails a jsou posedlí konspiračními weby. „Není to jen politická satira, ale odehrávají se v ní i všechny problémy současného člověka, jeho virtuálních světů. To je téma, které by mělo přežít těch osmdesát let, kdy spousta lidí nebude už vědět, kdo to byl náckovský ojeb Okamura, a o Klausovi se povinně zmíní učebnice jako o nevýrazném českém prezidentovi,” řekl Drábek. Pokračování jedničky chystá Rokoko na květen.

Elefantazie

Koncem ledna připravuje divadlo ABC také další premiéru. Tentokrát se chystá vsadit na fantasy muzikál Elefantazie s Tomášem Klusem a Tomášem Havlínkem v hlavních rolích. Ústřední postavou je „Sloní muž” Joseph Merrick, který se stal díky svým tělesným deformacím atrakcí londýnského obludária. „Smutek křehké duše inteligentního mladíka, uvězněného ve znetvořeném těle, lákal v minulosti dramatiky i filmaře. Nyní ho v divadle ABC uvádíme v podobě původního českého muzikálu a otevíráme tak svět panoptika lidských kuriozit a osudy jeho obyvatel, legendárních siamských sester Blažkových, divoké ženy Samiry, Trojnoha Clarance a haličského obra Moyzesse,” uvádí divadlo ABC. „Muzikál ohavné krásy” režíruje David Drábek.



Husitská trilogie (Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč)

V lednu představí divadlo Komedie adaptaci Jiráskovy Husitské trilogie (Jan Hus, Jan Žižka a Jan Roháč). „Svou rezonancí nebývalý a neopakovatelný příběh husitského hnutí byl celých šest století opakovaně zkreslován, každá generace a politická garnitura si přetvářela mýtus podle svých zájmů. Divadelní komprimát velkolepé Husitské trilogie Aloise Jiráska je pokusem o kreativní a přitom i kritickou konfrontaci s jedinečnou kapitolou českých dějin,” popisuje divadlo Komedie. Husitskou trilogii režíruje slovenský režisér Lukáš Brutovský. Od dubna nabídne divadlo Komedie také 100 nejkrásnějších českých básní. Režie se ujme Jiří Adámek.