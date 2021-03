Další překladatel afroamerické básnířky odstraněn. Nevyhovoval prý kladeným požadavkům

Barcelona Katalánský spisovatel najatý k překladu básně Amandy Gormanové, recitované při inauguraci amerického prezidenta Joea Bidena, byl odvolán z překladu díla, protože nevyhovoval profilovým požadavkům. Jde již o druhý případ odstoupení od překladu poezie mladé Afroameričanky.

Překladatel Victor Obiols je známý svými překlady děl Williama Shakespeara a Oscara Wilda do katalánštiny. I proto jej nejprve zástupci básnířky Amandy Gormanové k překladu díla s názvem The Hill We Climb (Kopec, na nějž stoupáme) schválili, ale později změnili názor, protože prý „není pro práci vhodný“. Zprávu se dozvěděl až ve chvíli, kdy dílo přeložil.

„Řekli mi, že nejsem vhodný kandidát. Nezpochybňovali mé schopnosti, ale hledali někoho jiného. Nejlépe mladou ženu, aktivistku a přednostně tmavé pleti,“ řekl Obiols pro The Guardian. „Rozumím politickému pohledu rozhodnutí. Cítím solidaritu s ženami a Afroameričany.“

„Pokud nemohu tu báseň přeložit, protože autorka je mladá Afroameričanka 21. století, tak podle této logiky také nemohu překládat Homéra, protože nejsem Řek z osmého století před naším letopočtem. Nebo Shakespeara, protože nejsem Angličan z 16. století,“ dodal překladatel Obiols.



Katalánština je vedle španělštiny oficiálním jazykem regionu Katalánsko. Hovoří jím více než 9 milionů lidí ve východním a severovýchodním Španělsku, stejně jako v částech Francie a Itálie.

Profesorka angličtiny Ananya Jahanara Kabirová z londýnské univerzity King‘s College pro CNN k tématu řekla, že překlad je způsob, jak přenášet soukromé a intimní produkty specifických dějin a kulturních zážitků do jiných jazyků k dalším lidem.

„Kvůli rozhodnutí upustit od překladatelů kvůli rasovým nebo genderovým rozdílům se ztrácí příležitosti pro mezikulturní uzdravení a porozumění. Jedná se o příležitosti pro lidi, kteří nejsou ani afroameričtí ani ženy, aby rozpoznali historická břemena, a učinili z toho svůj vlastní proces učení,“ dodala Kabirová.

Jedná se již o druhý takový případ v Evropě. Nizozemská spisovatelka Marieke Lucas Rijneveldová měla dílo překládat do nizozemštiny, ale po ostré vlně kritiky, že by překladatel měl být tmavé pleti, se rozhodla od práce odstoupit.

Třiadvacetiletá Amanda Gormanová měla se svou básní velký ohlas. Nechala se inspirovat lednovým útokem na americký Kapitol, a sdílela v ní svůj názor, jak demokracii „nelze nikdy trvale porazit“. Gormanová se také stala nejmladší básnířkou, která recitovala na prezidentské inauguraci. Tuto roli poprvé dostal Robert Frost od Johna Fitzgeralda Kennedyho v roce 1961.