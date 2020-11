Další rána pro kina. Premiéru na streamovacích službách zvažuje i Godzilla vs. Kong

LOS ANGELES Dalším významným filmem, který přemýšlí o úplném přeskočení premiéry v kinech, je podle nových informací snímek Godzilla vs. Kong. Ten proti sobě postaví dvě legendární filmová monstra. Zájem o film údajně již projevily společnosti HBO a Netflix.

Godzilla vs. Kong je obřím projektem už od svého oznámení. Jde o vlajkovou loď projektu legendárních filmových monster MonsterVerse studia Warner Bros., projektu, jenž má vyšlapat cestu dalším podobným filmům. O to překvapivější je informace, že se Godzilla vs. Kong možná nedostane ani do kin.

Snímek měl mít původně premiéru již letos v březnu, ale koronavirová pandemie plány zhatila. Nekoná se ani odložená premiéra letos v listopadu. Snímky s tak obrovským (ačkoliv v tomto případě neudávaným) rozpočtem jako tento tratí obrovské peníze čekáním na otevření kin. Dalším problémem je fakt, že příští rok bude „narvaný“ filmovými hity právě proto, že se do něj přesune podstatná část produkce letošního roku. Řešení se nabízí v podobě streamovacích společností.

Podle magazínu The Hollywood Reporter je online premiéra filmu pravděpodobná. Zájem již projevily společnosti HBO a Netflix, přičemž druhá jmenovaná údajně nabídla částku 200 milionů dolarů.

Je ale možné, že studio Warner Bros. zvolí podobný postup jako s filmem Wonder Woman 1984, jež bude mít premiéru letos v kinech a souběžně na službě HBO Max. V každém případě na tom ale nejvíce ztratí multiplexy, které spoléhají na velké filmové hity a z nich plynoucí přísun diváků.