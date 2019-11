Doba přeje sexuálním menšinám. Jedna z deseti postav v amerických seriálech je LGBT

LOS ANGELES Podle výroční zprávy americké organizace GLAAD je reprezentace sexuálních menšin v televizi nejlepší v historii. Číslo se s chystaným množstvím seriálů s tématikou sexuálních menšin ještě zvýší.

LGBT Zkratka označující lesby, gaye, bisexuály a transgender osoby. Zkratka tak zahrnuje osoby s menšinovým sexuálním zaměřením vůči heterosexuálnímu zaměření a osoby s menšinovou sexuální či genderovou identitou.

Podle zprávy, kterou organizace publikovala pod názvem Where we are on TV (Kde jsme v televizi), tvoří LGBT postavy 10,2 % z celku. To je o 1,4 % více než minulý rok. Podle GLAADu to znamená, že z celkového počtu 879 seriálových rolí se 90 postav identifikovalo s nějakou ze sexuálních menšin.

Zpráva dále uvádí, že poprvé v historii počet seriálových LGBT žen přesáhl počet mužů. Velký podíl na tom mají seriály jako Batwoman a Pose. Zvýšil se i počet postav s HIV nebo rovnou AIDS.

„Minulý rok GLAAD volal po zvýšeném počtu LGBT postav v televizi, aby se v ní lépe odrážel skutečný svět, v němž žijeme. Podařilo se jim naše očekávání dokonce překonat,“ myslí si Sarah Kate Ellisová, výkoná ředitelka organizace. „V době, kdy je kulturní klima stále diverzifikovanější, zvýšená reprezentace LGBT příběhů a postav je základem k přijetí sexuálních menšin ve společnosti,“ uzavírá.



Mezi současné LGBT postavy v televizních seriálech patří například bisexuální Vignette Stonemossová (Cara DeLevigne) ze seriálu Carnival Row. Jules (Hunter Schefer) z populární Euforie je transexuálka. V oblíbeném seriálu Proč? 13x proto (13 Reasons Why) je nejméně šest postav homosexuální orientace.

Číslo LGBT reprezentace se pravděpodobně příští rok ještě zvýší. Naplánovanou premiéru má mimo jiné nová verze seriálu Láska je láska (The L Word), který se celý zaměřuje na životy sexuálních menšin. Premiéru bude mít i sitcom scenáristky Leny Waithové Dvacítky (Twenties). Ten bude vyprávět o lesbičce Hattie, která jde za svým americkým snem.