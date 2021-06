Dramaturg kina Světozor: Naší bolístkou je omezená kapacita. Když si to srovnáme s hospodou, zamrzí to

PRAHA Malá kina včetně pražského Světozoru se otevřela divákům již 17. května. Instituce přitom stále nemají vyhráno. „Je potřeba, aby se to pomyslné soukolí znovu roztočilo, probralo,“ říká mimo jiné v rozhovoru se serverem Lidovky.cz dramaturg Světozoru Vojtěch Marek.

Lidovky.cz: Malá kina otevřela před nějakou dobou (17. května, pozn. red.). Jaký je zájem diváků o filmy?

Jsme zhruba na třetinové návštěvnosti v porovnání s čísly před pandemií. Je to dáno několika faktory. Období května a června obecně nebývá pro kinaře příliš významné, protože je hezké počasí a lidé raději sedí venku. Pro nás je to letos ale významné tím, že za sebou nemáme to silné období v zimě, kdy jsou kina schopná vydělat si na sebe dopředu i na období letních měsíců.

Roli hrají i covidová opatření. Cítíme, že si mnoho lidí kvůli nim návštěvu rozmyslí. Jednotlivé podmínky jsou navíc vládou komunikovány dost chaoticky. Je vidět, že někteří vlastně ani netuší, co musí pro vstup do kina splnit, a automaticky do něj nepůjdou.

Po sedmi měsících, kdy byla kina zavřená, je potřeba, aby se to pomyslné soukolí znovu roztočilo, probralo. Zatím není v nabídce kin příliš divácky zajímavých filmů. Distributoři s velkými hity stále šetří.

Lidovky.cz: Přitom když se divák podívá na seznam premiér, musí mít dojem filmového přetlaku.

Těch filmů jde do kin opravdu dost, ale u menších kin to vždy ještě prochází dramaturgickým sítem. Nehrajeme úplně vše. Teď jdou do kin artové a festivalové filmy, které sice nemohly sedm měsíců ven, ale distributoři u nich žádnou přehnanou návštěvnost nejspíš ani původně neočekávali.

Díky tomu, že se 10. června otevřela multikina, už se ale nějaké hollywoodské vlaštovky začínají na horizontu objevovat. To sice nejsou úplně filmy pro nás, ale ten průmysl je natolik propojený, že z toho snad budeme těžit i my.

Lidovky.cz: Je něco dalšího, co kino po znovuotevření trápí?

Naší bolístkou je, že máme stále omezenou kapacitu sálu. Zatím můžeme sál zaplnit na 50 % a od soboty (26. června) na 75 %. V kinařských kruzích vidíme, jak ostatní provozy jako hospody mohou normálně fungovat. Bez těchto omezení mohou Češi například i vycestovat do Chorvatska. To není žádná rovnováha v rozvolňování.

Kina jsou bezpečná místa, neustále tu měníme vzduch, dezinfikujeme a dodržujeme rozestupy. Když si to člověk srovná s hospodou, která funguje téměř bez omezení, zamrzí to.

Je to taková druhá velká zkouška po samotném uzavření kin. Sice otevření jsme, ale jsou na nás uvalena nějaká omezení, státní podpory končí a my stále nemáme potřebnou návštěvnost.

Lidovky.cz: Museli jste řešit porušování bezpečnostních nařízení kvůli koronaviru?

Všichni naši diváci jsou velmi zodpovědní a rozumí tomu, proč jsou omezení nutná. Dílčí problémy se vyskytly, ale vždy se to vyřešilo domluvou.

Lidovky.cz: Jak je to teď s občerstvením?

U nás se zatím s občerstvením do kina nesmí, ale od soboty (26. června) už to možné bude. Ve kině Světozor nepovažujeme nemožnost konzumace za nějakou překážku, ale je pravda, že lidé mají občerstvení v sálu rádi. Věříme, že by uvolnění tohoto opatření mohlo přilákat nějaké další diváky.

Lidovky.cz: O jaký film je u vás teď největší zájem?

Na prvním místě se stále drží film Chlast, ačkoliv měl premiéru vlastně již na sklonku minulého roku. Vyhrál Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Funguje i Země nomádů, taktéž oscarový film.

Pět nejnavštěvovanějších filmů kina Světozor.



V budoucnu si hodně slibujeme od muzikálu Anette francouzského režiséra Leose Caraxe. Bude zahajovat festival v Cannes a ve stejnou dobu ho uvedeme i my ve všech našich kinech (kromě Světozoru i kina Aero, Bio Oko a Přítomnost, pozn. red.) ve stejnou dobu. Určitě stojí za zmínku, že v hlavní roli se objeví populární herec Adam Driver.



Lidovky.cz: Kino Světozor před pandemií dělalo různé doprovodné akce, jako byly besedy s filmaři a herci. Plánujete nějaké takové akce, nebo to zatím situace nedovoluje?

Možnosti sem dostat nějaké zahraniční hosty jsou zatím omezené. Začátkem srpna nicméně usilovně chystáme debatu a autogramiádu s autorkou knižní předlohy již zmiňovaného filmu Země nomádů. U českých filmů se o hosty snažíme pravidelně.