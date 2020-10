Festival Blues Alive představil koronavirovou verzi. Hlavní hvězdou bude Ana Popović

Mezinárodní hudební festival Blues Alive, jehož pětadvacátý jubilejní ročník by měl letos proběhnout v Šumperku ve dnech 12. - 14. listopadu, dnes představil zcela novou podobu. Z programu vypadli účinkující ze Spojených států, přibyla ale řada interpretů z Evropy a Česka, Dohromady na festivalu vystoupí přes čtyřicet účinkujících, což je festivalový rekord.

„Dnešní oznámení velmi přísných opatření rušících jakékoliv koncerty v příštích 14 dnech však před změněnou podobu postavilo velké POKUD. Vše, co jsme nově vymysleli, dali dohromady a vy si nyní přečtete, platí, POKUD se po těchto 14 dnech přísné restrikce minimálně vrátí k současnému mírnějšímu stavu,“ uvádějí pořadatelé na svých webových stránkách a sociálních sítích.

„Nová podoba je výsledkem dlouhých a složitých jednání, přesunů a produkčních úvah. Jde o to nejlepší, co v současné situaci můžeme nabídnout. Zároveň je pro nás zásadní hygienicky bezpečné prostředí a zachování všech nařízení a doporučení,“ vysvětluje ředitel festivalu Vladimír Rybička. Všechny zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. „Doufáme, že fanoušci tyto změny v současné situaci pochopí. A bude pro nás velkou podporou a oceněním, pokud si již zakoupené vstupenky nechají a v listopadu do Šumperka přijedou,“ apeluje Rybička.

První změnou je to, že několik původně ohlášených umělců z USA nemůže za současného stavu přijet do Evropy a bylo nahrazeno dokonce větším počtem jiných, stejně kvalitních, jmen. Celkově přijede do Šumperka více než čtyřicet účinkujících - především z České republiky, ale i ze zahraničí. „Reagujeme tím nejen na současné okolnosti, ale vyhovujeme také těm pravidelným návštěvníkům, kteří každoročně žádají větší podíl domácích kapel,“ uvádějí pořadatelé.

Hlavní hvězdou letošního ročníku se stane kytaristka a zpěvačka Ana Popović. Kromě toho, že se jedná o jednu z nejvýznamnějších osobností žánru, je také mimořádně oblíbenou interpretkou u návštěvníků Blues Alive. V loňské anketě, koho by si festivalové publikum přálo vidět na jubilejním 25. ročníku Blues Alive, skončila na prvním místě.

Mezi zahraničními hvězdami dále figuruje například britský virtuos na foukací harmoniku a držitel Blues Music Award Giles Robson, britský zpěvák Pat Fulgoni, kterého návštěvníci viděli již na třetím ročníku Blues Alive v roce 1998, nebo fenomenální nizozemský kytarista Hans Theessink, který hrál v Šumperku v roce 2003. Mladou krev naopak zastoupí například britská kapela Jawbone, v jejímž čele stojí kytarista Marcus Bonfanti.

Z domácích hvězd vystoupí například Blues Band Luboše Andršta v klasické sestavě s Ondřejem Konrádem, Vladimírem Gumou Kulhánkem a především zpěvákem Peterem Lipou. Přijede také Michal Prokop s Framusem Five. Speciální repertoár pro Blues Alive připravuje kapela mladých hudebníků, mezi nimiž jsou bývalí členové Blue Effectu, dále mladí kytaristé Roman Helcl a Adam Krofian, zpěvák Yannick Tevi z kapely Vanua2, ale hlavně jeden z nejlepších českých rockových zpěváků 60. let Viktor Sodoma. Společně vzdají poctu Radimu Hladíkovi a kapele Matadors.

Jeden z nemnoha českých držitelů ceny Grammy, varhaník Ondřej Pivec, přiveze speciální program se zatím utajeným hostem. Vůbec poprvé zahraje na Blues Alive kapela Jazz Q klávesisty a skladatele Martina Kratochvíla. Po dlouhých letech se na festival vrátí písničkář Vladimír Merta, tentokrát v triu s houslistou Janem Hrubým a klávesistou Ondřejem Fenclem. Dostane se i na zahraniční hudebníky žijící v České republice - přijedou Justin Lavash, Phil Shoenfelt, James Harries, Jamie Marshall nebo Steve Walsh.

Silné zastoupení bude mít letos na Blues Alive velmi populární slovenská scéna. Vedle oblíbených jmen jako jsou projekty Juraje Turteva nebo Ericha Boboše Procházky, či kapely ZVA 12-28 Band, která přiveze dechovou sekci, zahraje například také Jakub Ursiny. Syn génia slovenského rocku Deža Ursinyho nyní na podzim uvádí v premiéře s kapelou Provisorium živé provedení slavného otcova alba Modrý vrch.

Druhou změnou je to, že festival během hlavních večerů neproběhne jako obvykle na jedné scéně v Domě kultury, ale paralelně na třech místech nedaleko od sebe - kromě velkého sálu Domu kultury, který bude rozdělen na dva sektory se samostatnými vstupy, v šumperském kině OKO a v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie, kde se již v minulosti koncerty Blues Alive konaly. Aby se dostalo na všechny návštěvníky se vstupenkou v rámci kapacity omezené koronavirovými opatřeními, všechny zahraniční i hlavní hvězdy odehrají dva zcela stejné koncertní bloky v různých časech.

Pro pořadatele festivalu je podle jejich slov naprosto zásadní hygienicky bezpečné prostředí a zachování všech požadavků, nařízení a doporučení ministerstva zdravotnictví a krajské hygienické stanice. Všechna koncertní místa budou uspořádána k sezení a mají větší kapacitu, než kolik do nich bude vpuštěno diváků. Jde o prostory s vysokými stropy, budou možné dostatečné rozestupy a vstup bude samozřejmě dovolen pouze v rouškách. K dispozici bude také dostatek dezinfekce. To vše samozřejmě bude platit, pokud se do poloviny listopadu restriktivní opatření vlády vrátí alespoň na úroveň, platící do 4. října.

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti bez nutnosti jakékoliv výměny. „Budeme fanouškům zavázáni, pokud si vstupenky ponechají. Samozřejmě ale chápeme, pokud požádají o jejich vrácení,“ dodává Vladimír Rybička. Zakoupené vstupenky nicméně bude možné vrátit v síti GoOut nebo v pokladně Domu kultury dle aktuální situace v určeném termínu a kupující dostane zpět celou částku bez servisních poplatků předprodejní sítě, zdůrazňují pořadatelé.