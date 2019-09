Filmové premiéry: černobílé Nabarvené ptáče se postaví Zlatokopkám v pestrobarevných šatech

PRAHA Druhý zářijový týden míří do českých kin pětice snímků. Drásavý snímek českého režiséra Václava Marhoula doplní filmová verze oblíbeného historického seriálu, odpověď na LEGO Příběh, tým striptérek vedený Jennifer Lopezovou a stylizovaný horor o jednom kusu oblečení.

Nabarvené ptáče

ČR/Ukrajina/Slovensko, režie: Václav Marhoul

Židovští rodiče se snaží zachránit svého malého syna před transportem do koncentračního tábora. Pošlou ho k tetě na venkov, kamsi do odlehlého místa ve východní Evropě. Teta však umírá a chlapec zůstává sám. Vydává se na pouť zemí, která je zmítaná válkou. Během svého putování se setkává s tím nejhorším, co se v lidech skrývá. Naděje v mladém srdci ale neumírá. Nabarvené ptáče díky své účasti na prestižních filmových festivalech znovu upozornilo celý svět na českou kinematografii.