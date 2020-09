Filmové premiéry: o přízeň diváků se popere komedie podle románu Radky Třeštíkové nebo historické drama Romana Polanského

PRAHA Tento zářijový týden míří do českých kin hned několik zajímavých snímků. Dlouho očekávanou českou komedií doplní zfilmovaná Dreyfusova aféra v Paříži, oceňované polské drama z církevního prostředí, dokument o netradiční české kapele nebo novinka režiséra Hirokazua Koreedy.

Stránka 1 ze 7 Další stránka

Bábovky

ČR/SR, režie: Rudolf Havlík



Hrdinky filmu Bábovky divákům ukáží, jak dobře mohou náhodná setkání změnit celý dosavadní život. Všichni jsme totiž součástí sítě, která je utkána z emocí, mezi nimiž nechybí humor, ironie, bolest, napětí a pochopitelně i láska a vášeň. Nebyla by to Radka Třeštíková, aby to celé nemělo pořádně originální nádech.



„Podařilo se nám natočit skvělý velký český film. Od začátku jsme věnovali pozornost každému detailu. Bábovky propojují příběhy žen, které se snaží udělat velká životní rozhodnutí a do jejich plánů zasáhne osud. Z jednotlivých malých příběhů se na konci stane jeden velký,“ přiblížil film režisér Rudolf Havlík, který má na kontě filmy Po čem muži touží (2018) a Pohádky pro Emmu (2016).