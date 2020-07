Filmové premiéry: restaurovaná sklepácká klasika nebo příběh Mekyho Žbirky

PRAHA druhý červencový týden míří do českých kin pětice snímků. hudební komedii Kouř doplní dva české dokumenty, intimní skandinávský příběh a australské drama o jednom povedeném párečku.



Kouř

ČR, režie: Tomáš Vorel

„Je to fajn fajn fajn, je to fajn fajnový!“ zpívá v nezapomenutelné scéně Arnoštek (Šimon Caban). Diváci si mohou zazpívat také, protože se hudební komedie Kouř, za kterou stojí osazenstvo divadla Sklep, vrací do kin v obnovené premiéře. Čeká na vás inženýrská odysea plná tanečních čísel, chytlavých písniček a hlavně dobrého humoru.



Meky

ČR, režie: Šimon Šafránek

Kdo je vlastně Meky Žbirka. Plachý a obrýlený muzikant z Bratislavy po čtrnácti letech ukončil kralování Karla Gotta v anketě Zlatý slavík. Psal se rok 1982 a Žbirka byl takový český Beatle. Co všechno ho ale chvíle, kdy poprvé vzal do ruky kytaru, až do momentu, kdy svůj život odhalil filmařům? Dokument Šimona Šafránka (Český lev za dokument King Skate) je poctou nejen Mekymu, ale všem těm, kdo kráčí vlastní cestou.



Jít krást koně

Norsko/Švédsko/Dánsko, režie: Hans Petter Moland

Přelom nového tisíciletí. Trond se těší, že nový rok oslaví v klidu sám. Zjistí ale, že jeho sousedem je muž, se kterým se seznámil už v dávném roce 1948, kdy mu bylo pouhých patnáct let. Toho vrátí do doby, kdy bylo zdánlivě vše jednoduší, ale láska k jedné ženě změnila vše. Snímek v hlavní roli se Stellanem Skarsgårdem vznikl podle bestsellerového románu spisovatele Pera Pettersona.



Než skončí léto

Austrálie, režie: Shannon Murphyová



Šestnáctiletá Milla trpí nevyléčitelnou nemocí. Útěchu ji přinese láska k raubířovi a věčnému potížistovi Mosesovi. Rodiče vztah sice neschvalují, ale Milla má novou energii v žilách a hodlá každý moment prožít naplno. Australské drama s nadhledem bodovalo na filmovém festivalu v Benátkách, odkud si odvezlo hned několik cen.

V síti 18+

ČR, režie: Vít Klusák, Barbora Chalupová

Úspěšný celovečerní dokument v V síti o sexuálních predátorech na českém internetu nejspíše není potřeba dlouze představovat. Trojice hereček je v této verzi konfrontována se sexuálními loudily znovu, ale tentokrát je před diváky skrytá jen tvář mužů. Vše ostatní lidé v kinosálech zažijí tak, jak se to „poštěstilo“ herečkám.