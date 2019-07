Filmové premiéry: souboj Lvího krále s fotbalovým králem Maradonou. Publikum je nad věcí

PRAHA Třetí červencový týden míří do českých kin šestice snímků. „Hranou“ verzi oblíbené disneyovky doplní strhující dokument od oscarového režiséra, zemité drama poseté krví a šrapnely, příběh francouzského prostituta, zběsilá německá komedie a romantický příběh s vůní knih

Lví král

USA, režie: Jon Favreau

Kdo by neznal jednu z nejklasičtějších filmových pohádek? Vydejte se znovu se lvem Simbou na pouť po savaně. Cesta to bude dlouhá a krušná, protože malé lvíče musí teprve pochopit, co je to přátelství a láska. Mimochodem, podle prvních recenzí je snímek filmovým milníkem hlavně díky dokonalé animaci zvířat.

Maradona

Velká Británie, režie: Asif Kapadia



Na hřišti neporazitelný stroj na góly, mimo hřiště nezvladatelný živel se skandály na krku. Kapadiův snímek se soustředí na celý fotbalistův život, ale hlavně na divokých sedm let v neapolském fotbalovém klubu. Fanatický obdiv a slávu je těžké ustát a Diego skrývá svou lidskou tvář čím dál víc pod masku Maradony. Tomu nejsou cizí divoké večírky, nevěry, podvody, kokain ani pletky s mafií. To pochopitelně neskončilo dobře. Do toho všeho je zde ještě jeho bouřlivý vztah se synem Diegem juniorem. Dechberoucí film má na svědomí režisér, který natočil třeba oceňovaný dokument o zesnulé zpěvačce Amy Winehousové.

Bez věcí nad věcí!

Německo, režie: Florian David Fitz

Paul a Toni jsou nerozluční kamarádi. Každý má sadu věcí, bez které se během dne neobejde. Při jedné bujaré pitce se ale kamarádi vsadí, že se zkusí 100 dnů obejít bez všech vymožeností. Hned další den, kdy se probudí nazí na zemi prázdného bytu, jim dojde, že ta sázka byla hloupost. Teď už to ale vzdát nemohou! Každý den mohou dostat zpět jen jednu ze svých věcí. Co je ale pro život opravdu důležité?

V lásce a válce

Dánsko/Německo/Česká republika, režie: Kasper Torsting

Esben se během první světové války vrací tajně domů. Utrpení a zákopy ho ale navždy změnily. Navíc zjistí, že o jeho manželku Kristine má zájem německý důstojník Gerhard, který s jeho rodinou žil v Esbenově nepřítomnosti. Už takhle komplikovanou situaci ještě více zkomplikuje fakt, že Esben musí zpět na frontu. To ale nechce. Ze svého úkrytu na půdě vlastního domu může jen pozorovat, jak se mu rozpadá rodina. Vydrží zůstat nečinný? Kdyby se prozradil, mohl by za to zaplatit životem. Působivé válečné drama se částečně natáčelo i v České republice.

Zatoulaný

Francie, režie: Camille Vidal-Naquet



22letý Léo se jen tak protlouká životem a bere drogy. Vydělává si na ně jako placený společník. Pro mladíka není sex ale jen o penězích, protože si užívá blízkost cizích těl. Má totiž potřebu po lásce, kterou není schopen jinak naplnit. Syrový film Zatoulaný divákům představí bezútěšný život na okraji společnosti.

Florencino knihkupectví

Německo/Velká Británie/Španělsko, režie: Isabel Coixetová

Florence Greenová se po smrti manžela rozhodne v ospalém a konzervativním anglickém městečku otevřít knihkupectví plné progresivní literatury. Jak se ale obyvatelstvo plné zpátečnických angličanů vyrovná například s Lolitou nebo 451 stupni Farenheita? Florence ve svých zákaznících postupně probouzí city a pohnutky, o kterých předtím neměli ani tušení. Film je adaptací oblíbeného románu Penelope Fitzgeraldové z roku 1978.