HBO mění plány ke Hře o trůny. Místo seriálu o Bílých chodcích dostanou přednost draci

PRAHA/ZÁPADOZEMÍ Situace okolo světa Hry o trůny začíná být nepřehledná. Americká televize HBO oznámila, že začíná připravovat seriál Rod draka (House of the Dragon) zaměřující se na rod Targaryenů. Téměř ve stejné chvíli se v tichosti objevily informace o tom, že zároveň s tím ruší seriál Dlouhá noc (The Long Night) s Naomi Wattsovou v hlavní roli.