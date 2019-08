Vraťte mi dceru, žádá prostitutka ze Hry o trůny. Bývalé pornoherečce odebrali dítě izraelští úředníci

„Jmenuji se Josephine Gillanová a jsem herečka ze seriálu Hra o trůny. Teď zrovna nepracuji, protože seriál skončil a já mám plné ruce práce s mateřstvím. Přišla jsem do Izraele a porodila zde dítě. Mé dceři je nyní 8 měsíců a já se o ni starala od jejího narození. Když jí bylo 5 měsíců, izraelská správa sociálního zabezpečení rozhodla, že by dítě mělo zůstat v Izraeli s mou dobrou kamarádkou, zatímco já se budu léčit z postnatální deprese,“ vysvětluje Gillanová, která na sebe upozornila jako prostitutka Marei v seriálovém hitu Hra o trůny.

„Moje kamarádka byla úžasná a její rodina se o mou Glorii starala se stejnou láskou, s jakou bych se o ni starala já. Před třemi dny ale v půl jedné ráno přišla správa sociálního zabezpečení spolu s policií. A dceru mi vzali! Unesli ji a dali ji k jiné rodině! Není mi ani dovoleno ji vídat a udržovat s ni kontakt. Nevím, kde jde. Když se to stalo, tak jsem u toho zrovna nebyla. Je to pobuřující,“ dodává ve zmateném a jistě v afektu psaném příspěvku zoufalá herečka.



Na sociální síti Twitter zveřejnila i video z incidentu. Neznámá žena na něm odnáší do deky zabalenou holčičku v doprovodu dvou policistů.

Absolutely heartbreaking!  My baby being kidnapped in the middle of the night by #israeli #socialservices And I have no idea where she is!! #IsraeliCrimes #sowrong #iwantmybabyback ✡️ distressing and disturbing to watch for those with a heart  pic.twitter.com/k1rBaUwmgk