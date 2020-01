Hrabě zatnul tesáky do diváků. Nový Drákula od BBC sbírá pochvalné recenze

LONDÝN Tvůrci úspěšného Sherlocka s Benedictem Cumberbatchem v hlavní roli, Britové Mark Gatiss a Steven Moffat, se rozhodli zpracovat i další z velkých děl britské literatury. Jejich třídílný Drákula je podle kritiků inteligentní a hravou verzí známé legendy. Ve vůbec prvním světovém filmu o Drákulovi hrál ale monstrum český herec.

Gatiss s Moffatem celý příběh otočili na ruby stejně jako v případě svého Sherlocka. Drákula není v jejich podání padouchem, ale hrdinou „svého vlastního příběhu“. Hrabě roce 1897 ze svého hradu v Transylvánii plánuje útok na samotný Londýn.

Představitel krvavého hraběte, dánský herec Claes Bang na sebe výrazně upozornil hlavní rolí ve filmu Čtverec (2017) režiséra Rubena Östlunda. Snímek byl nominován na Oscara a Bang si za svůj výkon odnesl Evropskou filmovou cenu (European Film Award). Českým divákům bude určitě bližší rolí Viktora ve filmu Skleněný pokoj (2019). Snímek režiséra Julia Ševčíka vypráví o osudech brněnské vily Tugendhat.



V minisérii si dále zahrají Lindsey Marshallová (Proti vlastní krvi, Život po životě), Chanel Creswellová (Dive, Taková je Anglie), Matthew Beard (Kód Enigmy, Jeden den) nebo Nathan Stewart-Jarret (Válečný manuál, seriál Misfits: Zmetci).



Inteligentní a hravé

„Claes Bang zručně divákům prodává tuto inteligentní moderní variaci této legendy,“ myslí si kritik Brian Tallerico.

Seriál oceňuje i Victoria Segalová z britských Timesů: „S láskou točený, hravý, svůdný, často i nechutný. Nového Drákulu mohli natočit jen ti, kteří se dobře vyznají v celé legendě. Ti, kteří v dětství nosili na zádech závěsy v bytech svých rodičů a hráli si na upíry.“



„Tří dílná adaptace románu Brama Stokera je krví nasáklé mistrovské dílo od začátku do konce,“ neskrývá své nadšení David Sexton z deníku London Evening Standard.





„Ačkoliv byl konec přestřelený, byla to odvážná a inteligentní adaptace, která se nebála riskovat a nápady z ní jen padaly. To v dnešním světě není samozřejmností,“ napsala Louisa Mellorová z webu Den of a Geek.



Poněkud skeptičtější, ale přesto optimistický je Alasdair Wilikins z webu AV Club: „V celých třech dílech minisérie je tolik fascinující podivnosti, že to plně vyvažuje všechny její nedostatky.“

Nápaditá reklama

Internetem v minulých dnech kolovala velmi originální reklama na minisérii. Do plakátu s bílým pozadím je zaraženo několik kůlů. Jak ale zapadá slunce, kůly začnou stínem tvořit tvář děsivého transylvánského šlechtice. Posuďte sami:



Historie jednoho hraběte

Drákulu ve filmech a seriálech ztvárnila celá řada herců. Mezi divácky nejznámější patří jistě verze Garyho Oldmana z filmu Drákula (1992) režiséra Francise Forda Coppoly. jednu z nejzapamatovatelnějších verzí měl v roce 1958 na svědomí herec Christopher Lee, kterého si diváci pamatují hlavně jako zlého čaroděje Sarumana z trilogie Pán prstenů.

Slavná hororová postava má i českou stopu. Jedním z vůbec prvních představitelů krvelačného upíra se stal herec Paul Askonas. Ten se narodil v roce 1872 v Teplicích, tehdejším Rakousku-Uhersku. Zahrál si v němém maďarském filmu Drákulova smrt (Drákula halála) z roku 1921, vůbec prvním světovém filmu o Drákulovi. Film je opředen legendou, protože je považován za ztracený. Nedochovala se jediná kopie, jen několik málo záběrů.