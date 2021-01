Hudba pro neslyšící. Brněnské uskupení Hands Dance natáčí klipy ve znakovém jazyce

BRNO Mohou si hudbu užít i neslyšící? V lehce upravené podobě určitě ano. V rámci projektu “Hudební videoklipy pro neslyšící” zveřejnila skupina slyšících a neslyšících tlumočníků z Brna Hands Dance sedm nových videoklipů. Jsou mezi nimi známé světové hity.

Skupina Hands Dance se tlumočení klipů a inscenací do znakového jazyka věnuje již šest let. “Díky uměleckému tlumočení se my neslyšící, můžeme seznámit nejen s textem, ale také vnímat rytmus, tempo a celkovou atmosférou písně.” uvádí Veronika Slámová, zakládající členka skupiny.

V českém znakovém jazyce je možné nalézt jazykové prostředky, které nejsou srozumitelné lidem slyšícím, kteří plně neovládají znakový jazyk. “Při překladu písní vždy přemýšlíme a diskutujeme o tom, jak text ve znakovém jazyce zpracovat tak, aby byl nejen adekvátně přeložený, ale také aby byl pro neslyšící celkově srozumitelný,“ dodává Slámová.



Nepříznivá situace v kultuře zapříčiněná koronavirovou epidemií je příležitostí pro mnoho umělců, aby vymysleli a vyzkoušeli si nové postupy. Hands Dance nejsou výjimkou. „Byli jsme rádi, že díky natočeným videoklipům můžeme potěšit své fanoušky a doufáme, že se skrze sociální sítě dostane naše činnost i k širší veřejnosti, která nás, ale ani kulturu neslyšících zatím nezná,” vysvětluje Radka Kulichová, také jedna ze zakládajících členek.