Jared Leto, jak ho neznáte. Režisérský střih Ligy spravedlnosti předělal nenáviděného Jokera

LOS ANGELES Snyderova režisérská verze Ligy spravedlnosti by měla napravit to, co původní film z roku 2017 zpackal. To i včetně všemi kritizovaného zobrazení padoucha Jokera (Jared Leto). Studio Warner Bros zveřejnilo jeho novou, děsivou podobu. Film bude mít premiéru 18. března.

Když Zack Snyder dostal volnou ruku, údajně zavolal Jaredu Letovi, jestli se projektu chce znovu zúčastnit. Hercovo váhání by bylo pochopitelné. V původní Lize spravedlnosti (2017) ztvárnil jednoho z nejznámějších komiksových i filmových padouchů - vysmátého šílence Jokera. Jeho podání bylo křečovité, příliš upravené a naopak nepříliš zábavné. Kritika začala už o rok dříve ve filmu Sebevražedný oddíl, kde se jako „barevný“ Joker objevil poprvé. Leto na Snyderovu nabídku každopádně kývl a jeho Joker prodělal razantní proměnu. Je teď temným temným a zahloubaným padouchem, jakého ho Snyder původně zamýšlel. Nové černobílé fotky odhalují, že jediné, co na Jokerovi zůstalo stejné, je bílý make-up na obličeji. V lecčem nyní připomíná Jokera herce Heatha Ledgera z batmanovské trilogie režiséra Christophera Nolana.

Nový Joker (Jared Leto) v režisérské verzi Ligy spravedlnosti. Jared Leto jako Joker ve filmu Sebevražedný oddíl (2016). Jak šel čas V roce 2015 režisér Zack Snyder natočil velkofilm Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti, první spojení (crossover) největších komiksových hrdinů z vydavatelské stáje DC. Jenže film dopadl katastrofálně u kritiky i diváků. Vlažná suprhrdinská bitka byla dokonce nominována na šest filmových anticen Zlatá malina. I přesto Zack Snyder znovu v roce 2016 usedl do režisérského křesla pro film Liga spravedlnosti. Ten kromě Batmana a Supermana spojil i další hrdiny včetně Wonder Woman, Aquamana nebo Flashe. Pak ale zasáhla tragédie a Zack Snyder se rozhodl kvůli sebevraždě své dcery místo režiséra uvolnit. Snímek tak natočil Joss Whedon (seriály Firefly a Buffy, přemožitelka upírů). I tak šlo ale po premiéře další propadák, který jen více utvrdil výsadní postavení Marvelu na poli komiksových trháků. Fanoušci dlouho spekulovali o tom, že existuje jiná verze Ligy spravedlnosti. Původní režisérský střih Zacka Snydera měl být podle všeho lepší a propracovanější. K domněnky o jeho existenci přiživovaly náznaky studia Warner Bros. i nakladatelství DC. Loni v květnu existenci projektu potvrdila televize HBO, která si pro sebe zajistila výsadní vysílací práva. Projekt nebylo možné vzít jako hotový a vydat ho. Režisérský střih vyžadoval poměrně rozsáhlé dotáčky a změny podle Snyderovy vize. To vše přišlo údajně na dalších deset milionů dolarů.