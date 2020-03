‚Jste na nejbezpečnějším místě v Německu.‘ Účastníci Big Brothera už ví o koronaviru

Někteří z obyvatel vily na záznamech pláčou. Soutěžící kromě nepříjemných novinek dostali možnost pokládat otázky dozorujícímu lékaři a vidět nahrané zprávy od svých příbuzných. Jedna ze soutěžících (povoláním pečovatelka) novinky nesla těžce, protože se začala strachovat o svou matku, která má dlouhodobě nemocné plíce. Všichni ale situaci obecně vzato přijali s chladnou hlavou.

Some pictures from Big Brother Germany's live coronavirus special - a few housemates have shed tears but they're generally keeping their composure. The doctor spoke to them at length and is now taking their questions #BBDE #BigBrother pic.twitter.com/CayT9HgERj

Náladu pomohly zvednout nahrané zprávy od příbuzných. Ti žertovali o tom, že soutěžící se právě nacházejí dost možná na nejbezpečnějším místě v celém Německu. Jiní zase ve vtipu prosili soutěžící, aby při odchodu z vily toaletního papíru co unesou. „O nic nepřicházíte. Všechno venku je stejně zavřené,“ zaznělo také.

Psychické zhroucení žádného ze soutěžících naštěstí nenastalo. Podobná sdělení s sebou totiž obecně přinášejí velká psychická rizika. Nyní má Německo více než 7 tisíc případů nákazy a 14 mrtvých. To může představovat pro nic netušící soutěžící obrovský šok. Podobný zažili v roce 2001 soutěžící americké verze Big Brothera. Pro ně byla izolace od okolního světa narušena informacemi o právě proběhlém teroristickém útoku na 11. září. Situace byla o to horší, že jeden ze soutěžících měl ve věžích Světového obchodního centra příbuzného.

The HGs of Big Brother Germany are currently being informed about the coronavirus. So far they've seen a news special & they're asking questions now. IMO the host & a doctor are downplaying the situation (maybe to avoid self evictions). HGs are calm, but a bit confused... #bbcan8 pic.twitter.com/yS5r885TA3