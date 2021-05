Kašpárek pobaví Koreu. ‚Český národní poklad‘ bude k vidění na veselé výstavě v Soulu

Praha Covid necovid, Kašpárek se vydal na cestu. A s ním dalších sto dvacet dřevěných loutek, které tvoří český národní „dřevěný poklad“. Cestování bylo doslova ve velkém stylu: pečlivě zabalené bedny letěly jako diplomatický náklad do dalekého jihokorejského Soulu, kde v Historickém muzeu startuje 4. června rozsáhlá výstava Tajemství české loutky.

Rozsáhlý reprezentativní projekt mapuje vývoj českého loutkářství od samých počátků, přes slavné rody 19. století až po současnost. Výstavu připravilo Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi ve spolupráci s Historickým muzeem v Soulu, Českým centrem Soul a Velvyslanectvím ČR v Soulu. Původně se měla akce uskutečnit už v červnu loňského roku, pandemie jí ale dala stopku.

Korejská veřejnost, která jako jedna z mála na světě vůbec nezná loutkové divadlo, se českého Kašpárka, Spejbla a Hurvínka, Trnkova Pianisty či proslulého Mauglího dočká letos. „Vzhledem k mimořádné situaci, v níž se již druhým rokem nacházíme, považuji už jen prostý fakt, že se nám podařilo výstavu realizovat, za malý zázrak,“ řekla Simona Chalupová, ředitelka chrudimského muzea, podle níž je pro Korejce české loutkové divadlo exotické.

„V Jižní Koreji se loutkové divadlo nehraje. Kolorované dřevěné figurky se tam objevují při pohřebních obřadech jako výzdoba rakví. Proto jsme se snažili výstavu udělat tak, aby byla hravá, veselá od prvního vstupu a aby se jim to začalo spojovat s něčím příjemným,“ doplnila s tím, že výstava na ploše 330 m2 je určena především rodinám a dětem.

Online instalace

K výstavě trvající do konce srpna vychází vedle klasického průvodce i speciální dětská publikace ve formě skládacího divadélka, která korejským dětem představí hlavní postavy tradičního českého loutkového divadla včetně v Česku tolik oblíbeného Kašpárka. Toho pro Čechy stvořil Matěj Kopecký, zakladatel prvního českého kočovného loutkového divadla a představitel národního obrození.

Unikátní je dle organizátorů nejen samotná výstava, ale i její instalace. Čeští odborníci se na ní totiž nepodílí přímo na místě, nýbrž pomáhají online. „Sedíme před monitorem a webkamerou a instruujeme naše korejské protějšky, jak si instalaci představujeme,“ řekl vedoucí sbírkového oddělení muzea Richard Matula.

Exponáty budou k vidění v uzamykatelných prachotěsných vitrínách, aby se loutky neponičily a mohly se pak zase v pořádku vrátit do Chrudimi. To se o korejských turistech, kteří před pandemií zejména Prahu houfně navštěvovali, prozatím říci nedá. „Česká republika je oblíbenou destinací korejských turistů a mnozí z nich si na památku ze svých cest odváží domů právě české loutky. A tak jim v době, kdy naši zemi zatím navštívit nemohou, přivážíme do velké dálky část české kultury a historie, na kterou jsme opravdu pyšní,“ zhodnotila smysl výstavy ředitelka Českého centra Soul Michaela Lee.

České loutkářství má letitou tradici a v zahraničí je stále respektované. Dodnes je velmi oblíbené a podle Národního informačního střediska pro kulturu působí v Česku devět profesionálních loutkových divadel, stovka nezávislých skupin a dalších 300 amatérských. Není proto divu, že se tento fenomén dostal i na Seznam nehmotného dědictví UNESCO, zapsán byl roku 2016.

Největší sbírku loutek vlastní právě Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi. K vidění je v něm více než osm tisíc loutek z 50 zemí světa. Je zde i největší loutkářská knihovna a sbírka předmětů s loutkářskou tematikou v počtu 45 500 položek ze 70 zemí světa.