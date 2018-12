Knihy pod stromeček. Darujte Foglara, příběhy pro malé rebelky či Smrtku

PRAHA Vánoce jsou téměř za dveřmi a s nimi i věčná otázka, co darovat pod stromeček. Ať už kolem sebe máte začínající čtenáře, či téměř dospělé lidi, máme pro vás řadu knižních tipů od pohádek, přes bajky, inspirativní příběhy a knihy plné dobrodružství, až po poezii, kterou si oblíbily statisíce lidí po celém světě.

Medvěd nechce jít spát

Obrázková knížka je výtvarným počinem Oksany Buly, která připravila příběh o medvědovi, který se má uložit k zimnímu spánku. Medvěd však potká zubra, jenž mu vypráví, co všechno lze během zimy zažít. Tukoním, kteří pro medvěda již připravili místo na spaní, tak nezbývá, než medvěda přesvědčit, aby šel spát. Kniha je vhodná pro ty úplně nejmenší, kteří se rádi dívají na obrázky, neboť obsahuje minimum textu. V loňském roce vyšla od stejné autorky také kniha Zubr si hledá hnízdo, která stejně jako Medvěd nechce jít spát vyšla pod nakladatelstvím Host. Pro o trochu větší děti lze doporučit knihu Gerda, příběh velryby, která také obsahuje bohaté ilustrace a více textu.

Hortenzie a stín

Hortenzie a stín je uzoučká knížka velmi bohatě ilustrovaná, co vypráví příběh o Hortenzii, která nenávidí svůj stín. „Všude ji pronásleduje a každou noc vyroste o něco černější a děsivější. Jenže když se ho konečně zbaví, zjistí, že zůstala napospas temnému lesu, malá a bezbranná…,” popisuje obsah knihy nakladatelství Bilitera, které ji vydalo. Knihu společně vytvořily sestry Natalia a Lauren, které se inspirovaly v příbězích, jež jim před spaním vyprávěla jejich česko-polská babička. Kniha vyšla díky sbírce uspořádané na crowdfundingovém serveru Hithit. Nakladatelství Bilitera působí v Česku i Velké Británii, jeho cílem je mimo jiné nabídnout čtenáři tituly autorů žijících v zahraničí, kteří mají vztah k České republice nebo mají české kořeny.

Poštou havraní

Poštou havraní je soubor básní, které Radek Malý napsal jako odpověď na to, co mu říkají obrazy Pavla Čecha. Spojením vzniklo velmi krásné dílo, neboť básně a ilustrace k sobě opravdu ladí. Pavel Čech je malíř a jeho obrazy jsou okna do jiných světů, které je radost prozkoumávat. Tak nějak mi přišlo líto, že některé ty obrazy, které toho tolik říkají, zůstanou u malíře v ateliéru a případně u někoho doma na zdi. A vzpo­mněl jsem si na Františka Hrubína a Jana Skácela, kteří napsali hned několik knížek básniček k obrázkům Josefa Čapka (...). A tak jsem ty Pavlovy obrázky, které mi toho šeptaly nejvíc, zkusil dopovědět,” uvádí v předmluvě Radek Malý. Poštou havraní vydalo nakladatelství Petrkov. V letošním roce pod jeho hlavičkou vyšly i další Čechovy ilustrace, konkrétně v komiksové knize příběhů Pro tebe.

Příběhy na dobrou noc pro malé rebelky 2

Po velkém čtenářském úspěchu přichází druhý díl Příběhů na dobrou noc, které sepsaly Francesca Cavallová a Elena Favilliová. Stovku příběhů doplňují celostránkové portréty žen, které se do výběru dostaly. Mezi ženy, jejichž příběhy byly do knihy zařazeny, patří například spisovatelky J. K. Rowlingová a Mary Shelley, americká profesorka Temple Grandinová či soudkyně Nejvyššího soudu USA Sonia Sotomayorová. Podobně postavená je i kniha Královny a princezny. Mezi faktograficky laděné knihy pro děti, které lze dále doporučit, a pro něž jsou typické zvláště bohaté ilustrace, lze řadit více či méně nové Všechno lítá, co peří má i nemá, Stromy, Včely, Řeky, Pod zemí - Pod vodou či Dinosaurium.

Anna ze Zeleného domu

Dětská, nesmrtelná klasika z pera Lucy Maud Montgomeryové, která původně vyšla již v roce 1908. V letošním roce ji znovu vydalo nakladatelství Albatros, tentokrát v novém ilustrovaném vydání. Grafického doprovodu se ujala česká ilustrátorka Ivona Knechtlová. Ta v letošním roce doplnila svými kresbami také například knihu Valentýnka a narozeniny spisovatelky Ivany Peroutkové, jež vyšla na jaře. Anna ze Zeleného domu vypráví příběh jedenáctileté Anny, která je sirotek. Po různých nepříjemnostech v pěstounské rodině se Anna dostává ke dvěma sourozencům žijícím v Zeleném domě na ostrově prince Edwarda, kde nachází opravdový domov.

Bajky barda Beedleho

Jedna z doplňkových knih série o slavném čaroději, kterou sepsala J. K. Rowlingová a v Česku jej vydává nakladatelství Albatros. Ačkoli bajky vyšly celkem nedávno v nové obálce, letos na podzim se představily v plně ilustrovaném vydání. Ilustrací se ujal Chris Ridell, který snad až na jedinou výjimku ozdobil každou dvojstranu některou ze svých kreseb. Chris Ridell na sebe letos upoutal pozornost také díky ilustracím, které bohatě doplnily knihu Odd a mraziví obři spisovatele Neila Gaimana, což je bezpochyby další kniha, kterou lze v kategorii 8/9 let vřele doporučit. Bajky svým vyzněním potěší ať už fanoušky (a to nejen ty nejmenší), ale i děti, které mají rády kouzla a nadpřirozeno a s Harrym Potterem se ještě nesetkaly. Kniha obsahuje celkem pět bajek, jež doplňuje výklad Albuse Brumbála. Čtenář se může například těšit na příběh o Fontáně příznivé sudby, která ukazuje, že my sami jsme strůjcem svého štěstí. Další podrobností jsme popsali v samostatném článku zde.

Chata v Jezerní kotlině

Nakladatelství Albatros letos vyhlásilo návrat k foglarovkám. Po Hoších od Bobří řeky vychází další kniha Chata v Jezerní kotlině. Ilustrací tohoto příběhu se ujal již výše zmíněný Pavel Čech, pro kterého to byl splněný klukovský sen. Chata v Jezerní kotlině vypráví příběh o přátelství dvou kluků Pavla a Ludvy, kteří podnikají výpravy do téměř neprostupné kotliny s jezírkem, kde si sami postaví srub. Ludva se ovšem nechá zlákat špatnými kamarády, začne kouřit a onemocní. Chata v jezerní kotlině je vhodná pro děti od 9 let. Více se o nových foglarovkách můžete dočíst v rozhovoru s Petrem Eliášem.

Prašina

Na foglarovsky laděný příběh láká také nakladatelství Paseka. To v letošním roce vydalo prvotinu Vojtěcha Matochy, jež nazval Prašina. „Prašina je tajuplné místo, temný ostrov uprostřed zářící Prahy. Nikdo neví proč, ale na Prašině nefunguje elektřina. Lampy tu nesvítí, tramvaje nejezdí, rádio nehraje, mobil je bez signálu. A v téhle strašidelné čtvrti pátrá Jirka se svými kamarády Tondou a En po dávném tajemství, které by mohlo změnit svět,” láká ke koupi knihy Paseka. Příběh doplňují také ilustrace Karla Osohy. Kniha je vhodná pro děti od 9 let.

Medvěd a Slavík

Pro o něco větší čtenáře tu je tip na fantasy z pera Katherine Ardenové. Příběh začíná ve vesnici na okraji divočiny severního Ruska, kde po většinu roku panuje zima a kde vane mrazivý vítr. Zde žije i divoká Vasja, která ráda naslouchá příběhům, legendám a pohádkám o čarodějnictví a Zimním králi. Pro ni to totiž nejsou pouhé příběhy, vidí totiž duchy, které střeží jejich domov, stejně jako síly černé magie, které se skrývají v okolních lesích. Knihu vydalo nakladatelství King Cool. Z fantasy lze také doporučit Děti krve a kostí, které jsme doporučovali v rámci podzimních knižních tipů.

Smrtka

Román Smrtka Neala Shustermana popisuje svět budoucnosti. Svět, v němž lidsko zvítězilo nad nemoci, stárnutím a nakonec i nad smrtí. „Nikdo neumírá a Zemi hrozí přelidnění. Jedinými, kdo může ukončit život, jsou tak smrtky,” popisuje nakladatelství YOLI, které knihu vydalo. Kniha popisuje dva mladé lidi, kteří jsou vybráni, aby si osvojili „umění” brát život, přitom ale nesmí zapomenout, že když se jim to nepodaří, mohou ztratit ten svůj. Nakladatelství YOLI se specializuje na čtenáře v kategorii young adult (mladí dospělí), radost ale jistě udělají knihy i o několik let mladším čtenářům. V letošním roce pod jejich hlavičkou vyšly například knihy Já, Simon a Muffin a čaj, které řeší otázku homosexuality a jak se s takovým zjištěním sám v sobě poprat, román Sleduj mě, který reaguje na všudypřítomnost sociálních sítí nebo psychothriller Černooká, jenž se věnuje otázce deprese a ztráty milované osoby.

Láskou ji nespoutáš

Poslední tip míří do vod poezie. Ačkoli poezie není jinak příliš populární, básník, který vystupuje pod pseudonymem Atticus, si dokázal získat pozornost téměř jednoho milionu lidí na instagramu. Poezie je velmi úsporná a často se věnuje tématu lásky, pocitů, svobody či duše. Knihu doplnilo také několik fotografií. Sbírka básní vyšla čerstvě pod hlavičkou nakladatelství Ikar, překladu se dočkali také naši sousedé, slovenští čtenáři.