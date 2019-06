Knihy za vysvědčení. Darujte tukony, Pobertův plánek nebo Holku mimo rytmus

PRAHA Školní rok rychle uplynul a s přicházejícími prázdninami mají děti a teenageři zase spoustu času na hry, koupání, kamarády nebo knihy. Přinášíme proto řadu tipů pro větší i menší čtenáře, a to včetně těch, kteří se teprve učí číst a školní věk na ně ještě čeká. Na své si přijdou čtenáři i young adult.

Jak tukoni zachránili strom

Pro ty úplně nejmenší vydalo nakladatelství Host další knihu ukrajinské autorky Oksany Buly. Ta stojí nejen za samotným textem, ale i ilustracemi, které bohatě dokreslují příběh. Hlavní roli zde, jak už napovídá název, hrají tukoni. Kouzelné bytosti, které se starají o les. „Někteří pečují o stromy, jiní o květiny a další zase o zvířátka a ptáčky. Jedni si s jeho obyvateli hrají, jiní je připravují na střídání ročních období a ukládají zvířátka k zimnímu spánku,” popisuje nakladatelství Host. Ústředním hrdinou je Tuláček, který vypadá jako žalud. Chodí lesem sem a tam a navštěvuje přátele. „Zrovna dnes si chtěl dát čaj se svým přítelem stromem. Jenže v noci byla veliká bouřka a stalo se něco ošklivého,” láká Host. Tukoni se objevili už v předchozích knihách této spisovatelky. Například o Medvědu, který nechtěl jít spát jsme psali ve vánočních tipech zde. Překladu knihy Jak tukoni zachránili strom se ujala Rita Kindlerová.

Zvířata také milují

Pro zvědavé děti se zvědavými otázkami vydalo nakladatelství Pikola knihu Zvířata také milují. V ní se dozví odpovědi na to, jak přichází nejrůznější druhy ke svým potomkům, jak se vyvíjejí jejich mláďata nebo jak přichází na svět. „Láska a milostný život mohou mít mnoho podob a nevyhýbají se ani zvířecí říši. Poznej jejich rozmanitost, skrytá tajemství a záludnosti, vybrané i vychytralé techniky svádění, zvláštnosti březosti či nejsladší mláďata na zemi,” popisuje obsah knihy nakladatelství Pikola. Texty jsou doplněné o řadu barevných ilustrací, za nimiž stojí Anke Kuhl. Pod knihu se podepsala spolu s Katharinou von der Gathen. Další zajímavé publikace o zvířatech vydalo nakladatelství Albatros. Konkrétně se jedná o tituly Tuláci ze světa zvířat a Zima ve světě zvířat. Oba atlasy jsou doplněny o rozkládací mapy, které například ukazují pohyb jednotlivých živočichů v oceánech nebo jejich stopy.

Hilda a parádní slavnost

Hilda je modrovlasá rozumbrada, průzkumnice, dobrodružka a fanynka kamenů. Čtenářům a čtenářkám se nejprve představila prostřednictvím komiksu, poté se ukázala v animovaném seriálu od společnosti Netflix a nyní uchvacuje v knižní sérii. Po prvním díle Hilda a pidilidi přichází nakladatelství Paseka s druhou knihou Hilda a parádní slavnost. Hilda je nucena žít v uspěchaném městě Trolberg, který se ani v nejmenším nepodobá divočině, kterou musely se svou maminkou opustit. „Když Hilda ve škole dostane za úkol vypracovat se spolužáky projekt o krásách jejich města, neví si s ním rady… ale když se jí naskytne příležitost zažít dobrodružství, neodolá!” slibuje nakladatelství Paseka. Hilda postupně potká divoké elfy, draky, mluvícího havrana a dokonce i nové kamarády. Hildu vytvořil Luke Pearson, její příběh sepsal Stephen Davies.

Hotel Winterhouse

Osiřelou Alžbětu jednoho dne pošlou teta se strýcem do hotelu Winterhouse. Ta brzy po příjezdu zjistí, že hotel je zahalen kouzly a tajemstvím. „V obrovské knihovně objeví magickou knihu a postupně si uvědomuje, že je s hotelem nějak spojená,” píše nakladatelství CPress, pod jehož hlavičkou Hotel Winterhouse vyšel. Příběh Bena Gutersona doplnily ilustrace Chloe Bristol. Novinku zařadilo Albatros Media do svého projektu Zásilka z Knihozemě v rámci nějž propaguje nejhezčí knihy pro děti do deseti let ze své produkce. Za zmínku v rámci této edice stojí také obrázková knížka pro menší děti Skřítci, která popisuje odkud se skřítci berou, jak vypadá skřítčí olympiáda nebo jaké nemoci mohou skřítky postihnout. Vedle nich je zajímavá také kniha Vilma běží o život od české spisovatelky Nadi Pažoutové, která se taktéž dostala do úzkého výběru nejhezčích knih. Vilma se během běžeckých závodů v Africe ztratí uprostřed nepropustné džungle, až se dostane do vesnice, kde ji domorodci přijmou za svou. „Vilma poznává jejich způsob života, tolik odlišný od toho, co zná, a najde si i nové kamarády. Život v džungli ji fascinuje, zároveň ale touží vrátit se domů. Opustit deštný prales navíc možná budou muset i její noví přátelé, vesnici totiž hrozí, že bude srovnána se zemí,” popisuje nakladatelství Albatros.

Pobertův plánek

V rámci potterovských doplňkových knih vydalo nakladatelství Albatros průvodce Bradavicemi. Kniha je určena zejména těm, kteří si rádi hrají. Spolu s knihou dostane totiž čtenář hůlku, po jejímž rozsvícení odhalí tajemství plánku. Hůlka v sobě zároveň ukrývá fix s neviditelným inkoustem. V knize je pak prostor tento fix použít na vytvoření vlastní mapy. Kniha samotná představuje jednotlivé místnosti bradavického hradu včetně jeho pozemků. Kniha využívá fotografií z jednotlivých filmů, popisuje, co je o konkrétních místnostech známo, ať už z filmové nebo knižní série. Postupně se představí ošetřovna, umývárny, astronomická věž, sovinec, schodiště, učebny, společenské místnosti, skleníky či famfrpálové hřiště.

Kniha prachu

Pro fanoušky Zlatého kompasu je tu dobrá zpráva. Philip Pullman zavádí čtenáře do stejného prostředí, v němž se odehrával Zlatý kompas. Děj se však posouvá o deset let dříve. Hlavním hrdinou je jedenáctiletý, bystrý a hlavně nenápadný chlapec Malcolm Polstead. Právě díky své nenápadnosti je přímo předurčen stát se špionem. Malcolmovi rodiče vlastní hostinec, v němž se schází celý Oxford. Díky tomu má Malcolm a jeho daemon možnost nepozorovaně vyslechnout řadu novinek. Taktéž se k němu dostane tajná zpráva, která hovoří o nebezpečné substanci zvané Prach. „Adresátka zprávy Malcolma vyhledá a požádá ho o spolupráci ohledně předávání informací. V hostinci Malcolmových rodičů se totiž začínají objevovat nezvyklí hosté, ať už z nejvyšších společenských a politických kruhů, nebo z podsvětí, a všichni jeví zájem o nemluvně jménem Lyra, kterou mají v péči jeptišky v nedalekém převorství,” popisuje nakladatelství Argo, které knihu vydalo. Kniha má být prvním dílem předpokládané třídílné série.

Zlodějský tanec

Po oblíbené sérii Kroniky pozůstalých přichází Mary E. Pearson s další fantasy. Děj se soustředí na Jase, nového vládce Ballengerovy říše, který nastoupí na trůn po smrti svého otce. Okolní království však nemíní tolerovat jeho panování, které se řídí vlastními pravidly. „Na obzoru se objevuje mladá královna Vendy, která je odhodlaná vše změnit. Na tajnou misi vyšle bývalou vyhlášenou zlodějku Kazi. Ta když narazí na nového vládce Jase, rozhodne se své plány změnit. Oba jsou společně vrženi do víru událostí, které nemohou ovlivnit,” láká k přečtení nakladatelství CooBoo, pod jehož hlavičkou kniha vyšla. S Mary E. Pearson se budou čeští čtenáři moci setkat na podzim. Bude totiž hostem letošního ročníku HumbookFest, tedy festivalu, který se zaměřuje na young adult literaturu. Dalším jménem, které organizátoři festivalu odhalili, je Jay Kristoff. Ten na sebe upozornil knihou Nikdynoc, o níž jsme psali v tipech ke Dni dětí.

Furyborn

Novinka od nakladatelství King Cool už stihla českou čtenářskou komunitu rozdělit na dva tábory. Jedni ji vychvalují do nebes, druzí čekali méně klišé a lepší přehlednost v postavách. Furyborn, jejíž autorkou je Claire Legrand, však rozhodně poutá pozornost, a to už jen pro svou výraznou černo-zlato-červenou obálku. „Furyborn je první díl bestsellerové trilogie Empirium. Neuvěřitelně originální fantasy, které by vám rozhodně nemělo uniknout, vypráví příběh dvou nezávislých mladých žen, které od sebe dělí celá století a které mají moc zachránit svůj svět. A nebo ho zničit,” píše nakladatelství King Cool. Rielle Dardenne riskuje všechno, aby zachránila svého nejlepšího přítele, kterého přepadnou útočníci. Musí taktéž prokázat, že je jednou z prorokovaných královen a podstoupit sedm magických, elementárních zkoušek. O tisíc let později je královna Rielle pro Elianu Ferracoru jen pohádkou. Avšak jen do momentu než se zaplete do kosmické války a jejich příběhy se propletou.

Holka mimo rytmus

Becky Albertalli je zpět. Poté, co v loňském roce vydalo nakladatelství YOLI bestseller Já, Simon (známé také jako Probuzení Simona Spiera), se na scénu vrací jedna z jeho klíčových postav Leah. Leah má pocit, že nikam pořádně nezapadá. Je jedináček, žije jen se svou mámou, která nemá peněz nazbyt. Do toho všeho má velké tajemství, je bisexuálka. Tajemství neprozradila dokonce ani svému nejlepšímu kamarádovi Simonu, který si sám prošel coming outem. „Teď když se blíží maturita a každý míří na jinou vysokou školu, jediná jistota v jejím životě – parta milovaných kamarádů – se rozpadá. Leah najednou neví, co by měla dělat, jak by se měla zachovat a jestli náhodou není čas udělat to, co jí nahání největší hrůzu… Říct jedné konkrétní osobě, že je do ní zamilovaná,” popisuje nakladatelství YOLI. Knihu přeložila Kateřina Stupková.

Zmizení Sáry Lindertové

„Jednoho podzimního večera vešla bezproblémová studentka Sára Lindertová do metra a víckrát ji nikdo neviděl. Hlavní vyšetřovatel Richard Ehler spojuje Sářino zmizení se starým případem, který mu ani po letech nedává spát,” uvádí čtenáře do děje nakladatelství Fragment. Po Sáře Lindertové pátrá i její sestra Klaudie a Sářin přítel Oliver. Brzy zjišťují, že není jediná, po které se slehla zem. V metru totiž začíná mizet čím dál více lidí. „Klaudie je přesvědčená, že hluboko pod městem žije něco, co se nedá vysvětlit ani popsat. Neviditelné zlo, které lační po další oběti. A tou má být ona..” Nakladatelství Fragment vydalo v červnu také audioknihu Dopisy, které nikdo nečetl. Ty si od roku 2017, kdy vyšla klasická knižní verze, získaly řadu nadšených čtenářů. V roce 1943 se v Londýně setkávají nešťastně vdaná Stella a pilot amerického letectva Dan. Oba se do sebe bezhlavě zamilují. Chvíle štěstí však trvá jen krátce. Dan odchází bojovat, ale slibuje, že se pro Stellu vrátí. „O sedmdesát let později vhazuje Dan do schránky poslední dopis. Jeden z mnoha, který Stelle poslal na adresu místa, kde spolu měli po válce začít žít, a na které mu nikdy neodpověděla. Otevírá ho však Jess, mladá dívka, která v opuštěném domě hledá úkryt před svým násilnickým přítelem,” uvádí nakladatelství Fragment. Jess se rozhodne Dana vyhledat a pomoci mu s nalezením jeho dávné lásky. Příběh Iony Gray vypráví Andrea Elsnerová a Marek Holý.

