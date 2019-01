KNÍŽÁK: Nové logo AVU je nehodné akademické půdy. Škola je pedagogicky slabá

PRAHA Vytvoření nového loga AVU je založeno na velké lži. Rektor školy se chce zbavit svědků porevoluční doby.

Akademie výtvarných umění se chce zbavit všeho, co ji spojuje s nedávnou minulostí, aby tak lidé, kteří ji po roce 1990 dávali dohromady, byli zapomenuti a zůstali jen současní géniové. Pedagogický sbor, který nastoupil v roce 1990, byl umělecky nejsilnější v celé dvousetleté historii školy: Beran, Demartini, Dlouhý, Hendrych, Chatrný, Knížák, Kolíbal, Malich, Načeradský, Nepraš, Přikryl, Siegl, Sopko, Stretti, Svobodová, Šejn, Veselý. To je nezpochybnitelné.

Na začátku října 2018 jsem se dozvěděl, že AVU pracuje na novém logu. Obrátila se na mne média s dotazem, co o tom vím. Nevěděl jsem nic. Vzápětí jsem se dočetl (a stále dočítám), že jsem neudělil AVU právo logo užívat, což je absurdní. Akademie se mnou nikdy o logu nejednala. Vytvořil jsem ho, protože to bylo třeba, bez jakéhokoliv nároku na honorář, zrovna tak, jako jsem navrhl taláry, vlajku a insignie. Za nic jsem nedostal ani korunu, nic jsem nežádal a ani mě nenapadlo, že bych měl za to něco chtít. Bylo to potřeba. A to bylo prioritní, poněvadž jsem chtěl, aby AVU byla živá a současná škola. Proto jsem ve své koncepci navrhl velké profesní rozpětí ateliérů. Dnes AVU opět ztratila svoji multidisciplinaritu.

Ve svém logu jsem se chtěl přiznat k tradici, a proto jsem použil tradičního českého lva (tak jak existoval před komunistickou totalitou) s vetknutými srdci, která symbolizovala nadšení a odhodlání. Se symbolem srdce jsem pracoval již od šedesátých let.

Falešné a neprofesionální

Za nečestným jednáním akademie vidím manipulaci současného rektora Tomáše Vaňka, který se chová falešně a neprofesionálně.

Jakmile jsem se o výměně loga dozvěděl (3. října), zveřejnil jsem v médiích následující prohlášení: „Nikdo z AVU se mnou o logu nejednal. Žádná autorská práva jsem nikdy ne uplatňoval. To logo jsem pro akademii vytvořil zadarmo, stejně jako insignie a taláry. Jestli vedení AVU tvrdí něco jiného, tak lže.“

Ve stejnou dobu jsem poslal mail rektorovi AVU:

„Pane rektore, nesouhlasil jsem nikdy s tím, abyste zaujal pozici rektora akademie, ale nikdy jsem si nepomyslel, že se uchýlíte ke lžím. V textu Czechdesignu o vypsání soutěže na nové logo AVU se tvrdí, že má autorská práva na dosavadní logo znemožňují logo používat. Nikdy se mnou nikdo z AVU o logu nejednal. Je to bohapustá lež. To není hodno akademické půdy. Pošlapáváte všechny hodnoty, které jsme na akademii od roku 1990 ctili.

Prof. Milan Knížák 3. 10. 2018“

Rektor Vaněk mně 7. října 2018 odpověděl, že problém je v tom, že AVU nemá mé logo ve vlastnictví. Když jsem se poté obrátil na senát, dostal jsem odpověď, která zpívala unisono s rektorem. Mé logo se celou dobu používalo a já jsem si na něj nečinil žádné nároky. Pokud bylo nutné udělat něco oficiálně, nebylo nic jednoduššího než se na mě obrátit.



Vaněk: knížák dával najevo, že autorská práva má on Výtky profesora Milana Knížáka, že jsme s ním nejednali o poskytnutí autorských práv škole, jsou záměrně jednostranné a zavádějící. Několikrát způsoby užívání loga AVU korigoval a určoval, jak se nemůže jím navržený znak upravovat. Dal vícekrát najevo, že autorská práva na znak AVU drží on. Proto jsme při zadání výběrového řízení formulovali, že AVU nevlastní na daný znak autorská práva a nemůže ho poskytnout k dalšímu zpracování.

Mrhání penězi

Na začátku devadesátých let jsem dělal pro AVU mnoho věcí zadarmo, dokonce jsem si ze začátku několikrát nebral plat v naivní víře, že tím škole pomohu. Rektor Vaněk se chce zbavit svědků té doby. Staří pedagogové byli odejiti, i když řada z nich je ještě v plné síle a má spousty zkušeností. Současná AVU je pedagogicky slabá a nechává se ovládat intrikami jejího rektora. Mrhá se penězi za věci, které jsou zbytečné. Rozumím designérům, že přijali úkol a vytvořili nějaký návrh, který škola přijala, jen se nevyznám v tom, jak bude fungovat. Připomínka srdíček, která na návrhu (jejž jsem viděl) jsou vůči písmenům miniaturní, mi není jasná. Nedovedu si představit, jak budou vypadat v běžném textu.

Chtěl jsem, aby logo AVU bylo zapamatovatelné, vztahovalo se k tradici a zároveň se otvíralo veřejnosti, aby symbolizovalo alespoň echo magie, která umění provází.