Konec ambiciózního českého fantasy? Česká televize posílá Posledního z Aporveru do dražby

PRAHA Neustále odkládaný a nakonec nedokončený český fantasy snímek Poslední z Aporveru čeká dražba. Výchozí minimální cena byla Českou televizí, věřitelem snímku, stanovena na 18,3 milionů korun. O celé věci informoval server iDNES.cz.

Snímek založený na nákladných počítačových tricích začal vznikat v roce 2006. Hovořilo se o tom, že do kin vstoupí v roce 2009. O deset let později je však jeho dokončení stále v nedohlednu, nicméně dílo bude zřejmě měnit majitele. A to v dražbě.

Server iDNES.cz uvádí, že předmětem dražby budou „nehmotné věci se všemi souvisejícími právy“. To v podstatě znamená veškerou dokumentaci a celé dílo v takové formě, v jaké je digitálně uloženo v archivu.



České televizi poprvé došla trpělivost již v roce 2012. V té době už se cenovka vyšplhala na 240 milionů korun, což z Posledního z Aporveru učinilo v té době nejdražší český film. „Neustále odkládali premiéru a žádali další peníze. Poslední z dodatků smlouvy jsme podepsali v létě, zaručoval premiéru definitivně do konce roku - ale zase ji posunuli a nám došla trpělivost,“ líčila tehdy Helena Uldrichová z filmového centra České televize. Tvůrci se bránili žalobou. V roce 2014 podal na producenty trestní oznámení pro podezření z dotačního podvodu také Státní fond kinematografie.



Neexistující snímek se i tak stačil divákům odprezentovat ukázkou nebo titulní písní nazpívanou kapelou Zrní a držitelkou Oscara Markétou Irglovou.



V roce 2015 natočilo režisérské duo Anna Prodanová a Martin Dostál dokument Nekonečný příběh Posledního z Aporveru. Ten mapoval snahu a optimismus tvůrců, kteří i přes překážky věřili ve zdárné dokončení filmu.