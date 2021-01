Kreslení draci prolévají krev. HBO chystá animovaný seriál ze světa Hry o trůny

LOS ANGELES Společnost HBO chystá pro svou službu Max animovaný seriál ze světa Západozemí. O příběhu toho mnoho známo není, ale víme, že půjde o podívanou pro dospělé. Nejde o jediný chystaný projekt ze světa hry o trůny.

O novém projektu zatím není v podstatě nic známo. Práce je údajně v samotných počátcích. Jistě ale půjde o zajímavý pohled na svět, který si fanoušci během osmi sérií Hry o trůny oblíbili. To ale není vše, co se chystá.

V roce 2022 by se na obrazovkách měl objevit i vedlejší seriál Rod draků (House of the Dragon)podle Martinovy knižní předlohy Oheň a krev (Argo, 2019). Ten bude zhruba tři století před děj původního seriálu. Zaměří se na rod Targaryenů s předky z mýtické Valyrie.

Příběhově toho o seriálu příliš známo není, ale z bohaté Targaryenské dynastie se k seriálovému zpracování nabízí dvě velká témata - kampaň Aegona Dobyvatele a občanská válka, které se říkalo Tanec s draky.

Ve hře je také hraná série podle Martinova románu Rytíř sedmi království. Příběh původně napsaný jako tři kratší novely se odehrává nějakou dobu před dějem původního seriálu. Hlavními hrdiny jsou potulný rytíř Duncan Vysoký a jeho panoš s přezdívkou Vejce. O tomto seriálovém projektu se hovoří jako o dané věci, ačkoliv ho HBO ještě nepotvrdila.

U všech výše zmíněných projektů se bude angažovat i tvůrce předlohy George R. R. Martin. Jde o součást exkluzivní smlouvy, kterou Martin s HBO podepsal již v roce 2013.

HBO chtěla svět úspěšné Hry o trůny expandovat již dlouho. Dříve chystala několik projektů, které byly nakonec zrušeny. Takový je i případ seriálu Dlouhá noc (The Long Night) s Naomi Wattsovou v hlavní roli. Příběh vzniku prvních Bílých chodců HBO nečekaně zrušila, ačkoliv natáčení bylo podle uniklých fotek v plném proudu. Se vznikem služby HBO Max se ale zvýšil konkurenční tlak, takže je možné, že se společnost k dílu nakonec vrátí.

„V době masivní horizontální konkurence si lidé musí pečlivě vybírat, jaké streamovací služby si chtějí předplácet. To vše na základě toho, co divákům ony služby nabídnou,“ sdělil jeden z insiderů magazínu The Hollywood Reporter. „Buďme si jistí, že HBO využije všeho, čeho využít může,“ dodal.