Krev, zvratky a sperma. V Praze odstartuje další ročník Festivalu otrlého diváka

PRAHA Milovníci kvalitního filmu mají své festivaly po celém světě. Kam ale mají přijít fanoušci braku, filmařiny, pro kterou je označení „béčková“ příliš lichotivé? To je přeci jasné - na Festival otrlého diváka do pražského kina Aero. Akce se koná od 3. do 8. března.