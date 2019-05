Květnové knižní tipy. Začtěte se do Hanišové, Kaštánka či příběhu 200 sourozenců

PRAHA Během jarních měsíců se urodila řada skvělých titulů. Přicházíme tak s dalšími tipy na české i zahraniční romány, reportážní literaturu, sci-fi, zpověď z Jižního Súdánu či ilustrovaný atlas zvířat.

Atlas vyhubených živočichů

Jak napovídá název jde o velkoformátový ilustrovaný atlas živočichů, který si dává za úkol zmapovat jejich vývoj a popsat příčiny jejich vyhubení. Knihu sepsal básník a autor knížek pro děti Radek Malý. Primárním publikem, na které Atlas vyhubených živočichů míří, jsou děti, čemuž odpovídá i zvolený jazyk a pojetí atlasu. Najdete tak zde spíše příběhy jednotlivých živočichů než technické popisy. Ilustrací se ujali Pavel Dvorský a Jiří Grbavčic. Kniha vyšla pod hlavičkou nakladatelství Albatros. To ji zařadilo do svého projektu Zásilka z knihozemě, v rámci nějž propaguje nejhezčí knihy z produkce Albatros Media pro děti do 10 let.

Všechny Louisovy děti

Edice Prokletých reportérů nakladatelství Absynt se opět rozrostla o další příběh. Tentokrát jde o knihu polského reportéra Kamila Bałuka Všechny Louisovy děti. V ní se autor snaží zmapovat, k čemu došlo v 80. letech v Nizozemsku, kde se rodí děti, jejichž kůže je o něco tmavší, než bylo původně v plánu. Důvodem jsou praktiky doktora Jana Karbaata na jedné z klinik asistované reprodukce. Jeden z dárců totiž není úplně podle přání klientek. „A právě tenhle člověk se stal otcem více než dvou set dětí. Jedním z nich je též pětadvacetiletý Bjorn, který si jednoho dne řekne: ,Najdu je všechny,‘“ popisuje knihu nakladatelství Absynt. Kniha mimo jiné ukazuje, jaké je to mít 200 sourozenců. Knihu přeložila Michala Benešová. O předchozí absyntovce Laserový muž jsme psali zde.

Nimbus

Jednou z nejočekávanějších knih v kategorii sci-fi se stalo pokračování Smrtky Neala Shustermana, která uhranula čtenáře po celém světě. Shusterman ve svém díle představuje svět, ve kterém neexistují nemoci, ve kterém je všeho dostatek a jediný způsob, jakým je možné zemřít, je rukou smrtky. Nimbus je pokračováním Smrtky. Čtenáři ukazuje cestu, jakým se vydal jeden z hlavních hrdinů prvního dílu. Rowan se rozhodl, že na vlastní pěst napraví cech smrtek. Mnohé z nich totiž vidí jako zkažené, a tak se rozhodne jejich řady ztenčit. „Rozkol mezi ,starou gardou‘ a ,novým řádem‘ se vyostřuje a vzájemné soupeření přechází od slov k činům. Nad tím vším bdí vševědoucí Nimbus – jediný, kdo má moc řešit závažné problémy dokonalého světa. Ale vloží se do toho, nebo bude jen přihlížet, jak se dokonalost mění v úpadek?” ptá se nakladatelství YOLI, které knihu vydalo. YOLI se specializuje na young adult, na své si ale v případě Smrtky a Nimbusu přijdou i starší čtenáři. O prvním díle jsme psali ve vánočních tipech zde.

Kaštánek

„Na předměstí Kodaně je nalezena zavražděná žena. Na místě činu policie objeví panáčka z kaštanů, na němž je otisk prstu patřící zmizelé dívce, jejíž případ byl dávno uzavřen. Krátce nato dojde k další vraždě,” těmito slovy láká ke koupi knihy nakladatelství KNIHA ZLÍN. Spisovatel Søren Sveistrup zaujal již před lety, když se podepsal pod úspěšný dánský seriál The Killing. Knihu vyšla v překladu Kristiny Václavů. Další novinkou ve světě thrillerů je i pokračování série s detektivem Martinem Servazem Sestry, pod nějž se podepsal francouzský spisovatel Bernard Minier. Knihu vydalo nakladatelství XYZ.

Kar

Dalším českým spisovatelem, kterému v poslední době vyšla kniha je i Miloš Urban. Ten se rozhodl zasadit svůj další román do prostředí Karlových Varů. V nich dojde k obludné vraždě. „Žena roztrhá muže svými zuby a pak spáchá sebevraždu. Nebylo prokázáno, že by se ti dva znali. Po nějaké době se stane událost podobná: na golfovém hřišti zabije muž ženu její vlastní odpalovací holí, uhryže a pozře její prsa a poté vběhne pod auto,” popisuje děj nakladatelství Argo, které knihu vydalo. Děj se soustředí na Juliána Uřídila, který se do Varů vrací na anonymní pozvání jako autor knih, v nichž dochází k podobným zločinům.

Barva vraždy Bee Larkhamové

U vražd ještě zůstaňme. Nakladatelství Host totiž vydalo knihu Sarah J. Harris, která vám pátrání po vrahovi popíše totiž ze zcela jiného úhlu. „O Jasperovi byste měli vědět tři věci: 1. Vidí svět úplně jinak než vy. 2. Nedokáže rozpoznávat obličeje. Ani svůj vlastní. 3. Stal se jediným svědkem vraždy své sousedky Bee Larkhamové,” uvádí nakladatelství. Jasper Wishart vidí jinak, než všichni ostatní. Slova, čísla, hudba, dny v týdnu nebo hlasy lidí mají svůj vlastní, jedinečný odstín. Svou barvu má i vražda Bee. Jasper má podezření, že provedl něco strašného a že s tím má dokonce něco společného i jeho otec. Rozhodne se proto zmapovat posledních několik měsíců a svůj vztah s Bee namalovat. Knihu přeložila Tereza Marková Vlášková.

Rekonstrukce

Kniha Rekonstrukce je v pořadí již třetí román české autorky Viktorie Hanišové. Příběh ukazuje Elišku, jejíž matka zabila zabila jejího mladšího bratra a následně i sama sebe. Bez dopisu na rozloučenou a bez pořádného svědectví z posledního dne zamlklé matky. „Narodila jsem se, když mi bylo devět let, deset měsíců a sedm dní,“ začíná své vyprávění hlavní hrdinka. Eliška vyrůstá s prázdnotou místo dětství, kterou se rozhodne v dospělosti objasnit. Knihu vydalo nakladatelství Host. „Napadlo mě pracovat s motivem dětské lopatičky. Ta si navíc docela dobře rozumí s názvem Rekonstrukce. Lopatka je položená na milimetrovém papíře — odkaz na hlavní hrdinku, která studuje architekturu,” popisuje Lucie Zajíčková, která se ujala přípravy obálky. Celý rozhovor s ní si můžete přečíst zde.

Tiché roky

Patrně jedna z nejočekávanějších českých knih letošního roku. Alena Mornštajnová si vysloužila pozornost a obdiv řady čtenářů díky svému románu Hana, který již po dva roky rezonuje mezi čtenářskými skupinami jako je Co čteme nebo Literární s(n)obi. Alena Mornštajnová se tentokrát rozhodla sepsat intimní rodinné drama, v níž hlavní roli nehrají velké dějiny ale náhody a lidská povaha. „Co všechno nevíme o svých nejbližších? Bohdana je uzavřená dívka žijící jen s mrzoutským otcem a dobrosrdečnou, leč poddajnou Bělou. Trápí ji napětí v domě a tajemství, které jí nepřestává vrtat hlavou: Proč ji těžce nemocná babička při poslední návštěvě v léčebně oslovila ,Blanko‘?” uvádí nakladatelství Host, které knihu vydalo. Obálku románu stejně jako v případě Rekonstrukce připravila Lucie Zajíčková.

Syn buvola: V Agoku s Lékaři bez hranic

V roce 2017 vydalo nakladatelství Paseka knihu Tomáše Šebka, chirurga, který se vydal na misi do Jižního Súdánu. V letošním roce na ni navázala výpověď Stanislava Havlíčka o jeho působení v nemocnici v Agoku. „Rozvrhl zásobování agocké lékárny na devět měsíců dopředu, připravil správný protijed na hadí uštknutí nebo namíchal tišící lék pro ošklivě popálenou holčičku. Nic ale nebylo tak těžké, jako když Tomáše Šebka učil pěstovat rajčata,” láká ke koupi knihy nakladatelství Paseka. Havlíček zavádí čtenáře také na Komorské ostrovy, kde povinně trávil svou dovolenou nebo do afrického kostela, v němž si vyzkoušel roli kazatele.

Erebus - Příběh ztracené lodi

Loď Erebus byla jednou z prvních velkých průzkumných lodí. V roce 1848 zmizela během výpravy na Arktidu spolu s doprovodnou lodí Terror. V roce 2014 byla nalezena. Kniha Erebus tak mapuje její osud od vyplutí, přes výpravu na Antarktidu až její konec v Arktidě. Příběh sepsal Michael Palin, jeden z členů legendární komediální skupiny Monty Python. Palin použil pro ozvláštnění úryvky z deníků a dopisů jednotlivých námořníků. Kniha obsahuje kresby, fotografie či mapy. Příběh ztracené lodi vydalo nakladatelství Pangea v překladu Martiny Šímové.