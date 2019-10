Laskavě o Karolu Duchoňovi (a normalizaci). Divadelní portrét známého zpěváka je usměvavý

PRAHA Režisér Jiří Havelka upoutal před dvěma lety na divadelním festivalu Pražské křižovatky pozornost inscenací Elity, kterou připravil ve Slovenském národním divadle – nemilosrdným a vynalézavým pohledem do prostředí slovenského i českého politického a ekonomického establishmentu, zhoubně poznamenaného normalizační minulostí.

Na letošním ročníku uvedl inscenaci Zem pamätá, životopisné pásmo o podstatné osobnosti slovenské pop-music 70. a 80. let Karolu Duchoňovi, kterou nastudoval ve Slovenském komorním divadle v Martině. Ukotvením v normalizační době a vnímáním jejích reálií má podobný politický ráz jako Elity – výsledek je však diametrálně odlišný.

Karol Duchoň (1950–1985) byl slovenskou obdobou Karla Gotta. Zpěvákem s výjimečným hlasem, který svou kariéru zahájil ve druhé polovině liberálnějších šedesátých let. Jeho popularita však strmě vystoupala až v následujícím desetiletí, v období sešněrovaném rigidní normalizační mocí, která přizpůsobivého zpěváka, jehož krédem (jak v inscenaci opakovaně zazní) bylo „chci zpívat“, využila. Stal se, podobně jako Gott, jejím vývěsním štítem, „idiotem hudby“ (slovy Milana Kundery), přímo i nepřímo obhajujícím její politiku (např. v kampani Anticharta). Havelkova inscenace se odehrává na koncertním pódiu situovaném do televizního studia. Vedle hudebních nástrojů (kytary, bicích, kláves) a mikrofonu pro hlavní hvězdu je tu také kamera, která snímaný obraz přenáší na televizní obrazovku – sledujeme „přenos“ z Duchoňova „životaběhu“. „Životaběhu“ v přeneseném i doslovném smyslu slova: Tomáš Grega, hrající Karola Duchoně, na začátku představení vstoupí na běžecký pás, umístěný pod mikrofonem a v celém průběhu představení z něj nesleze.

Inscenace jako by kopírovala Duchoňův krátký, hektický život. Žene se vpřed v rychlém tempu, kulisy střídají kulisy (na scénu je vždy, přiznaně, přinášejí jevištní technici), písnička (v živém podání) písničku. Dobový kontext připomínají titulky s význačnými událostmi toho kterého roku, promítané nad pódiem. Duchoňův portrét skládají krátké výstupy, promluvy jeho spolupracovníků, rodičů, manželky, moderátora, komunistického funkcionáře či samotné ústřední figury. Havelka přitom vše předvádí v důsledné retro stylizaci – kostýmy a celkovým vzezřením herců počínaje a interpretací Duchoňových (ponejvíce sladkobolně milostných) písní konče. Inscenace nese jasnou patinu 60. a 70. let – směšně i odporně působící. Zpěvák z mozaiky vystupuje jako člověk bezelstně a fanaticky oddaný své práci. Jako ten, pro něhož je zpěv na prvém místě. Jemuž je ochoten vše podřídit. Proto se i dostává do soukolí vnějších vlivů, zvláště tehdejší moci.

Havelka Duchoňův portrét podává v usměvavé, laskavé i sentimentální (zvláště pokud jde o závěr jeho života) poloze. Jako divácky vstřícný, kořeněný nenáročným humorem, i poněkud polopatistický a úmorný (kvůli jeho přísně dodržované chronologii). Především ale jako nekritický, mýtotvorný. Havelka dělá z Duchoně legendu, aniž by usiloval předvést pravou tvář jeho osobnosti a doby, v níž žil. Stinné, odvrácené stránky jsou předvedeny v „měkké“, „pelíškovské“ variantě. Jeho Zem pamätá je konejšivým retrem, které zvláště u něj jakožto u režiséra Elit či neméně razantní protiputinovské Vraždy krále Gonzaga, uváděné v Dejvickém divadle, překvapí. Retrem, které spíš než libé nostalgické pocity vzbuzuje (díky babišovským „retro kulisám“, ve kterých nyní žijeme) odpor a nechuť.