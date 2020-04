‚Letošní prázdniny už jsme měli.‘ Nezávislé divadelní scény se nemohou dočkat provozu

PRAHA Nezávislé scény netrpělivě vyhlížejí, kdy budou moct začít hrát. Shodují se, že květnový termín jako znovuzahájení provozu jim pomůže, aby mohly vjet do předchozích kolejí a přežít.

Principál Spolku Kašpar Jakub Špalek říká, že chce začít hned, jak to bude možné. „Otevřeli bychom 25. května premiérou inscenace Protokol Tracyho Lettse, kterou jsme rušili, když byl vyhlášený nouzový stav. Jsme připravení hrát pro padesát lidí, probrali jsme, jak dodržet případná hygienická nařízení. Když došlo k novému posunu termínu otevření divadel na konec května, po dynamické debatě jsme se dohodli, že otevřeme rovnou premiérou. Je to risk, ale přijde nám to rozumnější než čekat – zrušit to můžeme vždycky,“ říká.

Lenka Kolihová, která vede Divadlo X10, také říká, že soubor začne hned hrát. „Pro divadla, která mají tisíc míst, je to nerealizovatelné, ale pro nás je to schůdné. Otevřeli bychom také premiérou, Otcovrahem Arnolta Bronnena, která měla těsně před uvedením. Už dnes začínáme zkoušet novou autorskou inscenaci studenta 4. ročníku DAMU Štěpána Gajdoše Jeskyně slov. Jejím tématem je inflace slov, to, jak vstupují do prostoru, mohou se v něm ztrácet i nabývat na významu. Zkoušet budeme v bezpečném režimu a zatím budeme jen sedět za stolem, i proto začínáme novou věcí, a ne již téměř hotovou inscenací,“ vysvětluje. Divadlo by pak pokračovalo v plánovaném programu v omezeném módu.

Když Jakub Špalek hovoří o nejbližší budoucnosti, připomíná, že Spolek Kašpar je nezávislý soubor. „Chceme a musíme se z větší míry živit sami. Fungovat bude i naše komorní scéna – Klubovna. Rychle jsme se dohodli na letním hraní s Werichovou vilou na Kampě, připravujeme představení na zahradě v obci Kochánky a od června vyrážíme na zájezdy tam, kde to taky nevzdali. Open-air konkurence nám nevadí , a jestli bude víc kulturních aktivit, bude to jedině dobře. Léto plánujeme pod heslem Letošní prázdniny už jsme měli.“ Soubor bude pokračovat v hraní na hradu Kašperk, na tvrzi ve Vlksicích a v Lomu u Tábora a nově se představí v Plané u Mariánských Lázní. „V září pak uvedeme Dámskou čtyřhru, která měla mít premiéru v červnu. Tímto bychom se rádi vrátili do plánovaných kolejí. Samozřejmě že máme obavy, zda budou lidé chodit, ale to ukáže čas. Jakmile se všechno otevře, strach snad přirozeně poleví,“ dodává Špalek.

Lucie Trmíková z divadelního spolku JEDL říká, že soubor čeká na upřesnění podmínek. Podařilo se jí domluvit náhradní červnové termíny pro poslední site-specific projekt souboru Malý stvořitel, inspirovaný životem a dílem Franze Kafky. Text Egona Tobiáše a Jana Nebeského je vytvořený na míru prostoru bytu v domě U Minuty na Staroměstském náměstí, kde Kafka bydlel a kde dnes sídlí Skautský institut. JEDL také najel na náhradní program v rámci možností. „Udělali jsme na Facebooku třicet dílů seriálu Nehrajeme, ale čteme a teď domlouváme s Mall Tv, že bychom streamovali koncert ve Winternitzově vile, kde uvádíme hru o básníku Zahradníčkovi. Měla by tam zaznít hudba z našich inscenací, takže skladby Martina Dohnala, Emila Viklického,“ popisuje Trmíková. Jako herečka samozřejmě přišla o nemalou část svých výdělků, ale mohla aspoň pracovat jako šéfka souboru. Času také využila k přípravě nové inscenace, chce udělat na podzim strindbergovské variace, které by tematicky navazovaly na partnerské dialogy podle Bergmana. „Domlouvání podzimních termínů je ale náročné, vše se přesouvá z jara na podzim a ten je zahlcený. Uvidíme také, jak se diváci budou vracet, ve hře je stále hodně neznámých.“

I Kolihová doufá, že diváci přijdou. Padesát diváků podle ní bude jakási testovací zkušenost, ukáže se, zda se lidé bojí veřejného prostoru. „Vnímám velkou solidaritu ze strany diváků, jádro našich sympatizantů snad přijde. Tyto problémy ale mohou přetrvávat, nejde jen o obavy o návštěvu, ale také o to, zda budou lidé ochotní vydávat peníze za vstupenky. Pro jejich bezpečnost uděláme maximum, uvažujeme i o tom, že bychom je vyzvali, aby si stáhli aplikaci e-rouška. Je to pro všechny nelehká situace, někteří herci šli na brigády, jiní mají další zaměstnání a měli rezervy, další si zažádali o podpory. Chceme co nejdřív začít hrát, i proto, abychom mohli vyplácet honoráře, proplácet zálohy a podobně.“ Nezávislá scéna je životaschopná a přišla s řadou náhradních aktivit. Například Cirk La Putyka spustil iniciativu #kulturunezastavis, která má velký ohlas. Jde o herecká či pěvecká vystoupení, akrobaty projíždějící ulicemi města nebo promítání záznamů divadelních inscenací na fasády. Diváci je mohou sledovat z oken a balkonů svých domovů, nemocnic nebo domovů pro seniory. Sestřih z akcí je k vidění na internetu.

Na internet se také přenese jedna z blížících se akcí – festival francouzského divadla Sněz tu žábu, který se v přímém přenosu uskuteční od 14. do 17. 5. a bude se streamovat z divadla NoD. Organizátoři se nakonec místo zrušení rozhodli pro tuto formu. „Snažíme se reagovat na vývoj v obou zemích, letošní dramaturgie by příští rok nemusela vyjít,“ říká ředitelka festivalu Natálie Preslová. „Jednou z hlavních ambicí festivalu je šíření nově přeložených současných francouzských her a pro tento účel je online prostředí výhodné. Formát videoskic je zajímavý i pro oslovené režiséry. Nemělo by jít o chudší divadlo, ale o jinou uměleckou formu,“ říká dramaturgyně Linda Dušková.