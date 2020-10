‚Limánodvý Joe‘ se dočká státního vyznamenání. Herci Karlu Fialovi ho posmrtně udělí prezident Zeman

LÁNY (KLADENSKO) Prezident Miloš Zeman udělí vyznamenání herci Karlu Fialovi, jehož proslavil film Limonádový Joe. Rozhodl o tom ještě před jeho nedávnou smrtí. Zeman to řekl serveru Blesk.cz. Zopakoval, že chce udělit nejvyšší vyznamenání, Řád bílého lva, ministrovi zdravotnictví Romanu Prymulovi (za ANO) za zvládnutí první vlny epidemie koronaviru.

Prymula podle něj s převzetím ocenění souhlasí. Zeman řekl, že Hrad dělá vše pro to, aby se ceremoniál 28. října na Pražském hradě uskutečnil.

Pokud by se tradiční předávání ocenění nekonalo, považoval by to Zeman za urážku státního svátku vzniku republiky i za urážku vyznamenaných. Letos jich podle něj bude asi 40. Potvrdil, že se neuskuteční recepce, která tradičně po ceremoniálu následovala. Hrozilo by podle něj na ní riziko nákazy.

Jak by měl ceremoniál v době epidemie koronaviru, kvůli které vláda zakázala všechny kulturní či společenské akce, vypadat, nyní podle prezidenta Hrad intenzivně řeší. Řekl, že oproti minulosti bude pozván nižší počet hostů. Očekává, že pozvánku dostane vláda či Parlament. Pozvat chce i předsedu Senátu. Se současným šéfem horní komory Milošem Vystrčilem (ODS) má Zeman spory.

Vyznamenat chce mimo jiné herce Fialu, ocenit ho chce za jeho herecké výkony. Zeman řekl, že šéf hradního protokolu Vladimír Kruliš Fialu navštívil v léčebně pro dlouhodobě nemocné. „Pan Fiala měl velikou radost, když se dozvěděl o tomto vyznamenání,“ poznamenal Zeman. Fiala zemřel 3. října ve věku 95 let.

Zemana nyní omezuje ortéza, kterou má po srpnovém úrazu, při kterém si zlomil ruku. V neděli potvrdil, že by ji za dva až tři týdny měl sundat, na ceremonii 28. října by tak zřejmě měl být bez ní.