Zeman nedůvěřuje Senátu a považuje ho za zbytečnou instituci. Úspěšným kandidátům ale pogratuloval

PRAHA Prezident Zeman nedůvěřuje Senátu. Prezident dlouhodobě Senát kritizuje, považuje ho za zbytečnou instituci. Zvoleným senátorům pogratuloval. Podle Zemana by rozpuštění Senátu pro Česko výraznou finanční úsporu a to v situaci, kdy by všichni současní senátoři dostali doživotní rentu, jako tomu bylo ve Švédsku.

„Senát je obecně vzato zbytečná instituce, to ale přesto neupírá zásluhy lidem, kteří se do Senátu dostaly,“ uvedl prezident s tím, že je otázkou, co způsobuje, velice nízkou účast ve druhém kole senátních voleb.

Prezident Zeman uvedl, že ve Švédsku Senát zrušili s tím, že tehdejší senátoři museli dostat doživotní rentu. Pokud by se něco takového mělo stát i v Česku bylo by to pro státní rozpočet stále výhodné. „Nechal jsem si udělat analýzu. Za posledních dvacet let, co existuje Senát, by doživotní renta pro senátory při zrušení horní komory ušetřila českému rozpočtu zhruba 14,5 miliardy korun,“ řekl Zeman.

Prezident Zeman by zároveň podpořil jednokolovou volbu do Senátu. Dodal, že dlouhodobě ho trápí nízká účast, která volby do Senátu provází. V ostatních volbách je podle něj účast výrazně vyšší. „Ptejme se, proč občané Senátu nedůvěřují,“ poznamenal. Dodal, že on mu také nedůvěřuje. V druhém kole nynějších voleb do Senátu prezident nevolil s odůvodněním, že mu nevyhovuje ani jeden z kandidátů, kteří postoupili.

V senátních i krajských volbách neuspěla sociální demokracie. ČSSD podle Zemana pomůže, když bude mít lokální kandidáty, kteří budou mít důvěru voličů. Nyní tomu tak podle něj v řadě případů nebylo. Poukázal na to, že předseda strany Jan Hamáček, který má podle průzkumů vysokou důvěru voličů, ve volbách nekandidoval, stejně jako šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Hnutí ANO podle Zemana dostalo v senátních volbách výprask, protože mělo slabé kandidáty, zatímco v krajských volbách uspělo.

Zeman odmítl říct, kdo by měl být po volbách v čele Senátu. Je podle něj čistě na Starostech (STAN), kteří volby vyhráli, a ODS, koho do čela Senátu prosadí. Nyní je předsedou horní komory Miloš Vystrčil (ODS). Se Zemanem má spory kvůli své cestě na Tchaj-wan. Zeman ho proto odmítl zvát na porady ústavních činitelů k zahraniční politice ČR, Vystrčil je přitom druhým nejvyšším ústavním činitelem v zemi. V neděli prezident řekl, že na tyto schůzky jakéhokoli jiného šéfa Senátu zvát bude.