Maďarská vláda pokutovala knihkupectví za knihu s homosexuálním párem

Maďarská dětská kniha Micsoda család! (To je rodina!) amerického spisovatele Lawrence Schimela je kombinací dvou menších knížek, které v anglickém originálu vyšly pod jiným názvem. Jedna vypráví o chlapečkovi vyrůstajícím s dvěma matkami, druhá o holčičce s dvěma otci.

Maďarská pravicová vláda premiéra Viktora Orbána se netají svým negativním přístupem k LGBT tématům. Země v polovině června schválila zákon, který zakazuje zobrazování homosexuality a jiných sexuálních menšin dětem mladším osmnácti let. V platnost vešel ve čtvrtek 8. července. Brojí proti němu Evropská unie, která chce Maďarsko dostat k mezinárodnímu soudu.

„Ta kniha byla umístěná mezi pohádky a proto porušovala zákon,“ prohlásil státní zástupce Pešťské župy pro maďarskou komerční televizi Hír TV. Podle Reuters má síť knihkupectví Líra Könyv (Knihy Líra) zaplatit pokutu ve výši 250 tisíc forintů, tedy o něco málo než 18 tisíc korun.

Na sociálních sítích o pokutě hovořil i autor knihy. Deníku The Guardian pak popsal, že dílo zamýšlel jako oslavu menšinových rodin. „To, že v té knize jsou dvě maminky a dva otcové, nemá vůbec žádný vliv na příběh. Stejně tak to nemá vliv ani na děti, které v těchto rodinách žijí,“ vysvětlil.

Na konci ledna, ještě před schválením výše zmíněného zákona, vláda přikázala vytisknout varování do knihy Zázračná zem je pro každého. Sbírku homosexuálních pohádek v zemi vydala aktivistická organizace Labricz podporující lesbičky a transsexuální ženy.



Maďarsko navíc loni v květnu odhlasovalo konec uznávání transsexuálních lidí. V listopadu zase pozměnilo konstituci ve znění, že rodina jsou pouze muž a žena. Znamenalo to konec adopcí dětí pro homosexuální páry.

