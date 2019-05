Žena se sedlem či autoportrét s nahou modelkou. Museum Kampa připravuje výstavu Helmuta Newtona

Svléklo se před ním nespočet žen, před jeho objektivem se vystřídalo mnoho známých modelek a hereček. Mnoho mužů, možná i žen, mu jeho práci závidělo. Sám o sobě říkal, že byl gigolem, profesionálním samcem, ale fotograf v něm vyhrál. Atmosféra, kompozice, detail. Tyto tři atributy povýšil fotograf Helmut Newton k dokonalosti a navždy tak změnil podobu módní fotografie. Jeho práci můžete obdivovat od konce června v Museu Kampa.

Retrospektivní výstava Helmut Newton in Dialogue. Fashion and Fictions, kterou Museum Kampa pořádá ve spolupráci s berlínskou Kicken Gallery, představí ke konci června dílo slavného německo-australského fotografa. Spolupráce Newtona s berlínskou Kicken Gallery spadá do sedmdesátých let dvacátého století. Právě tehdy začal její zakladatel Rudolf Kicken tvořit vlastní pozoruhodnou kolekci fotografových děl a postupně ji doplnil také o díla soukromých sběratelů.



Fotografie v šiřším kontextu

Kurátorky výstavy Ina Schmidt-Runke, ředitelka Kicken Gallery a Helena Musilová, šéfkurátorka Musea Kampa, se rozhodly výstavu doplnit o fotografie Newtonových spolupracovníků, a soustředí se tak na širší kontext jeho děl.



Výstava Helmut Newton potrvá v Museu Kampa od 29. června do 28. října 2019.

Výstava je rozdělena na čtyři sekce, které postupně mapují fotografovy inspirační zdroje, po jeho nejsilnější období od roku 1950 až 2000. Výstava obsahuje také práce Newtonových vrstevníků-například Erwina Blumenfelda, Irvinga Penna, Horsta P. Horsta, nebo Sibylle Bergemannové. Vše uzavírá sekce nazvaná České stopy, kde uvidíte například výběr z děl Tona Stana a Gabiny Fárové z přelomu 80. a 90. let. S nimi Newton v roce 1988 spolupracoval na vzniku několika fotografií v pražském Novém světě.



Žena se sedlem

Kontrovezní erotika

Během své kariéry Newton bravurně ovládl estetiku studiové fotografie, která se vyznačuje pečlivou pozorností k atmosféře, kompozici, jemnosti a detailu. Proslavil se především svými fotografiemi pro časopis Vogue, pro jehož australskou, londýnskou a pařížskou redakci pracoval dlouhých 23 let.

Oscilující mezi kontroverzí, tajemnem a erotikou vyobrazoval modelky jako silné, aktivní a sebevědomé ženy v moderní společnosti. Význam a roli fotografie posunul směrem k obecnějším hodnotám a vyjádření a navždy tak změnil podobu módní fotografie.

Kromě modelek fotografoval i slavné osobnosti světa umění a módy. Známý je například portrét Karla Lagerfelda, Andyho Warhola, Sigourney Weaverové nebo Palomy Picasso.