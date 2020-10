Na Českou televizi se vrátí pořad Herbář. Tentokrát se zaměří na domov jako takový

PRAHA Herečka a moderátorka Kateřina Winterová se vrací na obrazovky, aby uvedla další sérii populárního pořadu Herbář. První díl osmé série uvede Česká televize 18. října od 17:55.

„Já i kameraman jsme nejednou smočili gumáky v potoce, abychom se dostali k těm nejhezčím záběrům. Kromě toho jsme samozřejmě tak é prošmejdili křížem krážem zahradu u mě na statku a hodně vařili,” říká k osmé sérii Herbáře, která nese podtitul Doma, moderátorka Kateřina Winterová.

„Doma na zahradě i v kuchyni, protože to, co si sami vypěstujeme, je nejlepší. Zahrada je vášeň a radost na celý život. A nejsem sama, která to už ví. Když vaříme z vlastnoručně vypěstovaných plodin, máme velkou šanci trumfnout i luxusní restaurace,“ dodává.



Novinkou osmé řady bude zařazení charitativního dílu. Diváci mohou v pátém díle podpořit Nadační fond a centrum Seňorina pomáhající lidem s Alzheimerovou nemocí.